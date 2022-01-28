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TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi

#TOGG#CES#Sedan
TOGG, CESte yer alan en iyi 20 marka arasına girdi

TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak TOGG'u seçti" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG yeni bir başarıya imza attı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada TOGG'un CES'in en iyi 20 markasından biri seçildiği ifade edildi.

Tüketici elektroniği denilince akla ilk gelen uluslararası fuarlardan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), iki yıl aradan sonra yeniden fiziksel olarak kapılarını ziyaretçilere açmış ve TOGG da burada yerini almıştı.

ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022’ye 100’ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firma katılmıştı.

CES 2022’nin ilk günü Türkiye’den de heyecanla takip edilmiş, TOGG sedan gövde tipine sahip konsept modelini ilk kez CES 2022’de sergilemişti.

TOGG CEO'SU KARAKAŞ DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıtırken, duygusal anlar da yaşamıştı.

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Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, "Çok heyecanlıyız. 3 sene önce buraya geldiğimizde buraya gelmeliyiz demiştim, geldik. Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

 

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#TOGG#CES#Sedan

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