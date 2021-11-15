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Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı

#Emtia Piyasası#Tarım#Ekonomianasayfa
Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı

Buğday 8,3775 dolarla Aralık 2012'den bu yana, pamuk 1,1683 dolarla Temmuz 2011’den bu yana, kahve de 2,2385 dolarla Ekim 2014’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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Emtia piyasasında, geçen hafta ABD'de enflasyonun artması sonrasında enflasyondaki yükseliş eğiliminin kısa vadede geçici olmayacağına dair algının güçlenmesi ve arza dair sıkıntıların devam etmesi nedeniyle ralli haftası yaşandı. Emtia piyasasında geçen hafta kayda değer yükselişler görüldü.

Enerji emtiasında düşüşler görülürken, metaller ve tarım emtiasındaki yükselişler dikkati çekti. Analistler, tarım emtiasında görülen zirvelere de dikkati çekti. Geçen hafta devam eden arza yönelik endişelerle emtia piyasasında görülen yükselişler, ABD'de ABD'de TÜFE’nin ekimde yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermesinin artından daha da hızlandı.

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Analistler, dolara olan talebin artması ve ABD Merkez Bankasının faiz artırımını beklenenden daha erken yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle emtia piyasasında bir miktar geri çekilmeler görülmesine karşın ABD'de enflasyonun artması sonrasında enflasyondaki yükseliş eğiliminin kısa vadede geçici olmayacağına dair algının güçlenmesi ve arza dair sıkıntıların devam etmesi nedeniyle kayda değer yükselişlerin görüldüğünü söyledi.

EMTİA PİYASASINDA GEÇEN HAFTA METALDE RALLİLER DİKKATİ ÇEKTİ

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Emtia piyasasında geçen hafta metallerde görülen yükselişler dikkati çekti. Geçen hafta altın yüzde 2,6, gümüş yüzde 4,8, bakır yüzde 1,8, paladyum yüzde 3,4, platin yüzde 4,7, alüminyum yüzde 5, nikel yüzde 1,7, çinko yüzde 0,4 değer kazandı. Altının ons fiyatı ise enflasyona dair kaygılarla yükseldi. Artan küresel enflasyonun reel getirileri azaltması nedeniyle altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi de devam etti.

Analistler diğer metallerin ise Çin’de ekonomiye dair belirsizliklerden kaynaklanan endişelere karşın küresel olarak yeşil ve temiz enerjiye dönüşüm kapsamında talebin artacağına yönelik iyimser öngörülerle yükseldiğini vurguladı. Enerji tarafında belirsizlikler ise hala devam ediyor. Geçen hafta Brent petrol yüzde 0,7, doğalgaz yüzde 13,3 değer kaybetti. Petrol fiyatları, ABD'de artan enerji maliyetlerinin enflasyonu artırması endişeleri ve ABD stratejik petrol rezervinden daha fazla ham petrolün piyasaya sürülmesi beklentileriyle gerilemeye devam ediyor.

Analistler, enerji fiyatlarının hala yüksek seviyelerde olmasının da petrole olan talebi azalttığını kaydetti. Rus enerji şirketi Gazprom'un kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmesinin ardından doğal gaz fiyatlarındaki düşüşler hızlanırken, hava durumuna ilişkin belirsizlikler ve üretim artışı fiyatların düşmesine yol açan sebepler arasında yer aldı.

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TARIM TARAFINDA GEÇEN HAFTA ZİRVELER HAKİMDİ

Tarım tarafında geçen hafta zirveler hakimken özellikle buğday fiyatlarındaki yükselişler dikkati çekti. 8,3775 dolarla Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gören buğday haftayı yüzde 8 kazançla tamamladı. Buğday fiyatları, büyük ihracatçı ülkelerden biri olan Rusya'da bir yetkilinin fiyatlarda güçlü bir artış olursa ülkesinin tahıl ihracat vergilerini artırabileceğini işaret etmesi ve bunun da halihazırda sıkışık olan piyasaya yönelik endişeleri artırmasının ardından Aralık 2012'den beri en yüksek seviyesine tırmandı. Bu hareket küresel gıda enflasyonuna ilişkin yeni bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

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Buğday fiyatlarındaki artış ayrıca ABD'de tüketici fiyatlarının geçen ay yıllık bazda 1990'dan bu yana en hızlı artışı gerçekleştirmesi ve dünya gıda maliyetlerinin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle devam etti. 1,1683 dolarla Temmuz 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gören pamuk da haftayı yüzde 1,6 yükselişle tamamladı. Ekonomilerin yeniden açılması ve Hindistan'da devam pamuk kurdu salgını nedeniyle pamuk fiyatlarındaki yükseliş de sürüyor.

2,2385 dolarla Ekim 2014’ten bu yana en yüksek seviyeyi gören kahve de geçen haftayı yüzde 7,5 kazançla tamamladı. Küresel konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle arza yönelik endişeler, kahve fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Geçen hafta, şeker yüzde 0,4, mısır yüzde 5,7 değer kazandı.

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"GÜBRE VE ENERJİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ HUBUBAT TARAFINDA FİYAT ARTIŞLARINI DESTEKLEDİ"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gübre fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle tüm tarım emtialarına yönelik endişelerin devam ettiğini belirtti. Enerji maliyetlerindeki artış ve enflasyon endişelerinin tarım emtiası genelinde alımlara yol açtığını ifade eden Ergezen, “Her ne kadar üretim tahminleri artsa da bunun maliyetlerdeki artışla kompanse edildiğini izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Ergezen, gübre ve enerji maliyetlerindeki artışın özellikle hububat tarafında fiyat artışlarını desteklediğini bildirdi. Buğdayın haftayı yükselişle tamamladığını dile getiren Ergezen, geçen hafta ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) üretim tahminleri açıklandığını ve tahminlerdeki düşüşün vadeli piyasalarda alımlara yol açtığını söyledi.

Kahveye değinen Ergezen, “Vadeli kahve stokları, sezonun en düşük seviyelerine geriledi. Aynı zamanda Brezilya'da düşük fiyatlı kahve satan firmaların zor duruma düşmesi, arz endişelerini artırıyor. Küresel olarak konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle, yüklemelerde gecikme yaşanıyor. Bu da arz endişelerini artırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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#Emtia Piyasası#Tarım#Ekonomianasayfa

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