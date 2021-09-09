Kiralık villalar konforlu bir tatil sunuyor

Villaekstra sayesinde Türkiye'nin en gözde tatil mekanlarından 950'yi aşkın villa seçeneğinin arasından, size en uygun olan villayı seçebilirsiniz. Özellikle havuzlu balayı villası arayan çiftlerimiz için birçok seçenek bulunuyor. Muhafazakar balayı villaları da bulunan Villaekstra, sizlere, sizlerin isteklerini karşılayacak her çeşitte kiralık balayı villası sunuyor.

Hangi İllerde Kiralık Villa Bulunuyor?

Villaekstra bünyesinde bulunan villalar; Antalya'da Kaş ve Kalkan, Sakarya’da Sapanca, Aydın Kuşadası, Muğla’da Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Dalyan gibi Türkiye'nin en gözde tatil mekanlarında yer almaktadır.

Villaekstra üzerinden kiralayacağınız balayı villaları genel yapı itibariyle modern tasarıma sahip ve lüks villalardan oluşuyor. Özellikle havuzlu balayı villaları içerisinde bulanan özel havuz, ısıtmalı havuz ve jakuzi gibi seçenekler tatili özelleştirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Villaekstra sayesinde modern tasarıma sahip villaların yanı sıra balayı tatilinizde doğayla iç içe oluyorsunuz.

Tatillerini baş başa, kimse tarafından rahatsız edilmeden ve gece gündüz fark etmeksizin istediği zaman havuzda yüzmek isteyen kişiler kiralık villaları tercih ediyor. Bunun yanında istediğiniz zaman uyanıp, canınızın istediği zaman kendi istediğiniz yemeği pişirmek, havuzda istediğiniz gibi yüzmek ve güneşlenmek gibi daha birçok olanak kiralık villa tatilini tercih edilir hale getiriyor. İhtiyacınıza göre cennetten çıkma kiralık villaları https://www.villaekstra.com/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Güvenilir Villa Kiralama Siteleri

Hem lüks, hem huzurlu tatil imkanı sunan kiralık villalar her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor.

Son yıllarda tatil yapmak isteyen kişilerin çoğunluğu, güvenilir villa kiralama servislerine yönelmiş durumda. Bunun en büyük sebebi ise villaların oldukça avantajlı olarak kiralanabiliyor olması. Özellikle bu villalarda az veya kalabalık kişi sayısı seçenekleri olduğu için aileler tarafından ideal bir tatil yolu haline geliyor. Kiralık villalar, 4-5 yıldızlı bir otelin maliyetleri ile karşılaştırıldığında oldukça uygun fiyatlı oluyor.

Villa kiralamaya karar verdiyseniz eğer, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi güvenilir villa kiralama siteleri üzerinden rezervasyon yaptırmaktır. Bunu tespit etmeniz için sormanız gereken sorular var; TÜRSAB belgesi var mı? Villa kiralayacağınız site kesinlikle TÜRSAB üyesi olmalıdır. Kredi Kartı ile ödemeye imkan tanıyor mu? Vergi Levhası var mı? Ödeme yollayacağınız hesap Şirket Hesabı mı? Ödemeyi şirket hesabına yapmalısınız, kişisel hesaplarda muhatap bulmanız zor olacaktır veya hiç muhatap bulamayabilirsiniz.

Villaekstra, 11 yıllık güvenilir geçmişiyle, kiralık villa kiralamak isteyen kişilerin tercihi oluyor. A grubu TÜRSAB üyesi olan firma, bünyesinde yer alan kiralık villalar ile huzurlu bir tatil yapmak isteyen kişileri memnun etmeyi başarıyor. Güvenilir villa tatili Villaekstra ile mümkün.







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