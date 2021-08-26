MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Emlak HaberleriGürbağ Group'tan afet bölgesine yardım
GeriEmlak Gürbağ Group'tan afet bölgesine yardım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emlak
Haber Giriş: 26.08.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Gürbağ Group'tan afet bölgesine yardım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gürbağ Group'tan afet bölgesine yardım
Sponsorlu İçerik

Ankara Merkezli Gürbağ Group, sel felaketinden etkilenen Sinop’un Ayancık ilçesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla arama, kurtarma araçlarıyla beraber 65 kişilik ekip gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz’in batısında etkili olan sel felaketi onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgede özellikle Abana, Bozkurt, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde selin etkisi büyük oldu. 

İnşaat Sektöründen Örnek Davranış

Tüm ülkenin yardım ulaştırma noktasında seferber olduğu felaket bölgesi için örnek bir davranış da inşaat sektöründen geldi. Gürbağ Group; Ayancık özelinde, bölgedeki çalışmalara destek olması için kendi personellerinden oluşturduğu 65 kişilik donanımlı ekibi bölgeye sevk etti. AFAD ekipleri ile koordineli olarak çalışmalara destek veren grup, özellikle esnaf ve yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor. 

Gürbağ Grouptan afet bölgesine yardım

Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban, ülkemizde yaşanan tüm afetlerde derin bir üzüntü duyduklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarımızla büyük üzüntü yaşadık. Hemen sonrasında Karadeniz bölgemizden gelen sel felaketi yüreğimizi yaktı. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gürbağ Group olarak elimizden geldiğince felaketlerin yaralarını sarmak için üzerimize düşen her türlü görevi yapacağız. Bölgede çalışan arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Özverileri ve iyi niyetleri ile bölgedeki vatandaşlarımıza bir nebze destek olabildik” dedi.


Sponsorlu İçerik

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

True
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi