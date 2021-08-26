Gürbağ Group'tan afet bölgesine yardım

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Geçtiğimiz günlerde Karadeniz’in batısında etkili olan sel felaketi onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgede özellikle Abana, Bozkurt, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde selin etkisi büyük oldu.

İnşaat Sektöründen Örnek Davranış

Tüm ülkenin yardım ulaştırma noktasında seferber olduğu felaket bölgesi için örnek bir davranış da inşaat sektöründen geldi. Gürbağ Group; Ayancık özelinde, bölgedeki çalışmalara destek olması için kendi personellerinden oluşturduğu 65 kişilik donanımlı ekibi bölgeye sevk etti. AFAD ekipleri ile koordineli olarak çalışmalara destek veren grup, özellikle esnaf ve yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.



Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban, ülkemizde yaşanan tüm afetlerde derin bir üzüntü duyduklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarımızla büyük üzüntü yaşadık. Hemen sonrasında Karadeniz bölgemizden gelen sel felaketi yüreğimizi yaktı. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gürbağ Group olarak elimizden geldiğince felaketlerin yaralarını sarmak için üzerimize düşen her türlü görevi yapacağız. Bölgede çalışan arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Özverileri ve iyi niyetleri ile bölgedeki vatandaşlarımıza bir nebze destek olabildik” dedi.





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