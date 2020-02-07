Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 20 ÅžubatÂ 2020 gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yÄ±lÄ±na aitÂDeÄŸerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme sÃ¼resi 20 Mart 2020 Cuma gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar, bu beyanname Ã¼zerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin Ã¶deme sÃ¼resi ise 31 Mart 2020 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±.