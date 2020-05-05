Emlak vergisi ödeme ve sorgulama: 2020 Emlak vergisi ne zaman ödenecek?

Emlak vergisi ödeme işlemleri her yıl iki taksit şeklinde yapılıyor. Emlak vergisi ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapabiliyorlar. Bu yıl ilk taksitin mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İki taksitte ödenen emlak vergisinin birinci taktisi mayıs ayında ödenecek. İkinci taksit ödemeleri ise kayın ayında yapılacak.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI

Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür. E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Emlak vergisi ödemesini e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bazı bankalar üzerinden de emlak vergisi ödemesi yapılabiliyor. Anlaşmalı olan bankaların internet şubelerinden işleminizi yapabilirsiniz.