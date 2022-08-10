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Elon Musk'tan büyük hisse satışı

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#Elon Musk#Tesla#Hisse
Elon Musktan büyük hisse satışı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 06:46

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu Tesla'da 7 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

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Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Tesla'da büyük hisse satışına imza attı. Twitter'ı satın alacağına yönelik spekülatif açıklamalar ve sonrasında satın alma sözleşmeleri ile gündeme gelen Elon Musk, ABD'nin sermaye piyasası otoritesi SEC'e yaptığı bildirime göre 5-9 Ağustos tarihileri arasında 7.92 milyon Tesla hissesi sattı. Satışa rağmen Musk'ın elinde 115.04 milyon adet Tesla hissesi bulunuyor.

1 YILDA 32 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Son bir yıla bakıldığında Elon Musk toplamda 32 milyar dolar civarında hisse satışı gerçekleştirdi. Nisan ayında yaptığı 8.5 milyar dolarlık hisse satışının ardından daha fazla hisse satışı planlamadığı belirtilmişti ancak bu sözünü Musk tutamadı.

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TWITTER'I ALMAK ZORUNDA MI KALACAK?

Twitter'da çeşitli spekülasyonlar yaptıktan sonra almaktan vazgeçen Musk, hakkında açılan davayı kaybetme olasılığının yüksek olması, Twitter'ı mahkeme sonrası almak zorunda kalma ihtimali ya da ciddi para cezalarına karşı önlem almak için Tesla hissesi sattığı iddia ediliyor.

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#Elon Musk#Tesla#Hisse

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