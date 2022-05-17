Son dakika... Elon Musk resesyon konusunda uyardı! Goldman Sachs dolar için riskleri sıraladı

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Küresel piyasalar güçlüklerle mücadele etmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük sorunu olan enflasyonu yenmek için merkez bankaları fiyat istikrarı sağlamaya çalışsa da güncel durumda etkin mücadele yürütülemiyor.



Koronavirüs pandemisinin yavaşlamasıyla birlikte ortaya çıkan talep artışı nedeniyle ve jeopolitik gelişmeler ışığında küresel çapta enflasyon sorunu ortaya çıktı. ABD’de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları görülürken merkez bankaları da enflasyonu düşürmek için çare aramaya başladılar. Faizi yükselterek talebi yavaşlatma yöntemini uygulamaya koyan merkez bankaları henüz bu işlemlere yeni başlasalar da etkileri kısa vadede görünmeyecek gibi duruyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş petrol, doğal gaz ve tahıl ürünlerinde kıtlık ortaya çıkarırken, teknoloji alanında kullanılan yarı iletken maddelere ilişkin hammadde ihtiyaçları da savaş nedeniyle sekteye uğradı. Dünya çapında Rusya’ya tepki oluşsa da Rusya elindeki güçlü enerji ve madenleri koz olarak kullanarak bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor.

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RUSYA’NIN HAMLELERİ DEVAM EDİYOR



Rusya enerji alımı konusunda sert tavır takınarak kendisine cephe alanlara karşı bölünmeler yaratmaya başladı. İtalya’nın en büyük petrol şirketi Eni, Gazprombank’tan hesap açarak enerji ithalatını gerçekleştirmeye devam edeceğini açıkladı.



TEKNOLOJİ ÜRETİMLERİ SEKTEYE UĞRADI



Çip tedariğinde yaşanan büyük sorunlar teknoloji sektörüne darbe vurdu. Fabrikalar ürün tedarik edemediği için geçici üretim durdurmaya giderken üretilebilen ürünlerin de arzı az olmasından dolayı fiyatları yükselişe geçti.



ÜLKELER DE FİYAT ARTIŞLARI KONUSUNDA MANİPÜLATİF HAREKETLERDE BULUNUYOR



Dünya üzerinde baş gösteren yağış rejiminin azalmaya başlaması nedeniyle bazı ülkeler ellerindeki gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirmeye başladı. En son Hindistan’daki kuraklık nedeniyle Hindistan hükümeti buğday ihracatını yasaklamıştı. Dünyadaki gıda zincirini etkileyen bu durum nedeniyle AB başta olmak üzere birçok bölgede buğday fiyatları kısa sürede yükseliş gösterdi. Jeopolitik etkiler dışında meteorolojik durumlar da küresel ekonomi üzerinde etkisini artırmaya başladı ve ülkeler korumacılığa daha fazla yöneldi.

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ELON MUSK: ABD EKONOMİSİ RESESYONDA



Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Musk “ABD ekonomisi büyük olasılıkla bir resesyonda ve 12-18 ay sürebilir” dedi.



Twitter’ı satın alma planlarını da askıya alan Musk şirketleri maliyet ve nakit akışları konusunda uyardı. Musk, resesyonun geçici olduğunu ve yeniden büyümenin zamanının geleceğini belirtti.



Resesyonun kötü bir şey olmayabileceğine de değinen Musk, büyüme döneminin uzun sürmesinin sermayenin yanlış noktalara dağılmasına ve yanlış alanlara tahsis edilmesine neden olduğunu söyledi.



Enflasyona sebep olarak da Musk para basılmasının sonucu bu durumlara gelindiğini kaydetti.

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GOLDMAN SACHS’TAN DOLAR VE JAPON YENİ DEĞERLENDİRMESİ



ABD’li dev banka Goldman Sach, ABD dolarının aşırı değerli hale geldiğini, küresel resesyon anında Japon Yeni’nin güç kazanabileceğini rapor etti.

Goldman Sachs'ın küresel FX ve EM strateji bölümü eş başkanı Zach Pandl, resesyonun ortaya çıkmasıyla birlikte dolarda güçlenmenin olmasını tipik bir hareket olarak açıklarken ABD dolarının yüzde 18 oranında aşırı değerli durumda olduğunu ifade etti.



Dolar için önümüzdeki haftalarda iki yol bulunduğunu belirten raporda, küresel büyümenin iyileşmesi halinde yatırımcıların riskli varlıklara geri dönmeleri halinde ABD dolarının güç kaybedeceğini, küresel resesyon durumunda ise doların izleyeceği yönün belirsiz olduğu belirtildi.



Geçmiş krizlerdeki tecrübelere dayanarak yorumda bulunan Pandl, geçmişteki yaşananlardan çıkarılan derslerde böyle durumlarda doların önde gelen para birimleri karşısında değer kaybettiğini, resesyon dönemlerinde Japon Yeni’nin doların üzerinde performans göstermesini beklediğini söyledi. Goldman Sachs, küresel resesyon olması halinde Japon Yeni’nin yüzde 20 oranında değer kazanabileceğini iddia etti.