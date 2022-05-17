Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Serin ve yağışlı hava geliyor: Gün belli oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLAR AZALACAK

Türkiye perşembe gününden itibaren serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Çarşamba günü Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.



Perşembe günü mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olurken, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İzmir'de 18, Diyarbakır'da 28, Samsun'da 17, İstanbul'da 16 derece civarı olacak.