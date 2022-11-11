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Elon Musk 'Bundan sonra paralı olacak' diye duyurmuştu! 'Mavi Tik'in Türkiye fiyatı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Mavi Tik#Türkiye
Elon Musk Bundan sonra paralı olacak diye duyurmuştu Mavi Tikin Türkiye fiyatı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 01:27

Twitter’ı yeni patronu Elon Musk, sosyal medya platformunda bazı değişikler yapacağını açıklamış ve ilk icraat olarak ise ‘Mavi Tik’ özelliğinin ücretli olacağını belirtmişti. Musk'ın ABD'de 8 Dolar olarak duyurduğu 'Mavi Tik' özelliğinin Türkiye fiyatı belli oldu.

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Musk, Twitter'da onaylanmış hesap sahiplerine verilen 'Mavi Tik'in büyük eleştirilere rağmen ücretli olacağını duyurmuştu. ABD'de 8 dolar olarak uygulanmaya başlanan 'Mavi Tik' ücretinin Türkiye fiyatı ise aylık 109.99 TL olarak belirlendi. 'Mavi Tik' için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı.

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'MAVİ TİK'E SAÇMALIK DEMİŞTİ

“Mavi tiki olan ve olmayanlar için ‘lord ve köylü’ benzeri sistem saçmalık” şeklinde paylaşımda bulunan Musk, “Güç insanlara geçmeli. Mavi tik için aylık 8 dolar ödenecek” demişti.

MUSK, ÜNLÜ YAZARLA 'MAVİ TİK' PAZARLIĞI YAPMIŞTI

Ünlü yazar ve yapımcı Stephen King’in “Mavi tikimi korumak için aylık 20 dolar mı? S....., onlar bana ödeme yapmalı” şeklindeki paylaşımına Musk, “Bir şekilde faturaları ödememiz gerekiyor ama 8 dolara ne dersiniz?” şeklinde cevap vermişti.

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NEDİR BU MAVİ TİK?

Twitter’da ‘mavi tik’ işareti onaylanmış hesaplara verilen bir özellik olarak biliniyor. Bu işareti almak için kullanıcıların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Şirket bunları ‘tanınmışlık’, ‘orijinallik’ ve ‘aktiflik’ olarak sıralıyor. ‘Mavi tik’ yani onaylanmış hesaba sahip olmak için ünlü, devlet adamı, devlet kurumu, gazeteci, yazar, tanınmış şirket, kâr amacı gütmeyen kuruluş, haber kuruluşu, spor kulübü vb. olmak ve bunu kanıtlamak gerekiyor. Kanıtlamayan kişi ve kuruluşlara bu onay verilmiyor. Twitter’ın 240 milyon adet kullanıcısı bulunuyor. Ancak bu kullanıcıların yaklaşık 50 milyonunun ‘bot’ diye tabir edilen sahte hesaplardan oluştuğu tahmin ediliyor. Yine ‘mavi tik’ yani onaylanmış kullanıcı sayısının da toplam kullanıcı sayısının yüzde 20’sine ancak ulaşabildiği biliniyor. Kısacası 240 milyon kullanıcının yaklaşık olarak 48 milyonunda ‘mavi tik’ özelliği aktif olarak yer alıyor.

TWITTER'DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Twitter'da Mavi Tik almak için e-posta hesabı ve telefon numarası ile onaylanmış bir hesaba sahip olunmalı. Bunun yanı sıra Twitter tarafından sunulan kategorilerden birinde yer alınması gerekiyor.

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#Elon Musk#Mavi Tik#Türkiye

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