‘Elle temasa eldiven değil otomasyon çare’

Video kaydında Dardanel tesislerinde tonbalıklarının elle paketlenmesine ilişkin görüntüler vardı. Sosyal medyada elle üretimin hijyenik olmadığı iddiaları öne çıkarken, Dardanel ise elle üretimin doğal ve gıda koteksine uygun olduğu vurguladı.

Biz de bu tartışmanın ardından konuyu gıda mühendislerine sorduk. Görüştüğümüz 4 ayrı gıda mühendisi de konunun çok karışık olduğunu, bu yüzden isimlerinin yazılmaması kaydıyla açıklama yapabileceklerini iletti.

TAM OTOMATİK MAKİNE

İzmir’den temas kurduğumuz bir gıda mühendisi, “Gıda kodeksine göre yapılan işlemde bir yanlışlık yok. Ancak elin direkt olarak gıdaya temas etmesi ve bu görüntülerin ortaya çıkması tüketicileri rahatsız etti. Şirketin yaptığı açıklamada doğru. Bu açıdan bakınca bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Burada gıda kodeksine uygun olduğu için yasal işlem yapılması da uygun değil. Bu yüzden bundan sonrası için şirketin yapması gerekenler bulunuyor. O da tam otomatik sistemlerle dolum işleminin yapılması. Bunu uygulayan firmalar var. Başlangıçtan sonuna kadar neredeyse insan eli değmeden üretim gerçekleştiriliyor” dedi.

ELDİVEN KULLANILIR MI?

İstanbul’da özel bir firmada çalışan başka bir gıda mühendisi ise konu hakkında şunları söyledi: “Firmanın üretim tesislerinde ortaya çıkan görüntüler tüketiciyi tedirgin etti. Ancak gıda kodeksine uygun bir durum var. Bu da firmanın açıklamasını doğru kılıyor. Gıda kodeksine uygun olabilir ama oradaki hijyen şartlarının yerine getirilip getirilmediği de önemli. Bu konuda yapılacak sıkı denetimlerle olası kötü durumların önüne geçilebilir.”



Başka bir gıda mühendisi ise, “Eldiven kullanımı kodekse uygun olmasa da bu tip işlerde kullanılabilir. Ancak eldivenin sürekli değiştirilmesi gerekir. Eldiven olmayınca insan elinden gıdaya farklı şeyler düşebilir, buna çok iyi dikkat edilmeli” dedi.

Ankara’dan bir başka gıda mühendisi de şu açıklamaları yaptı: “Eldiven kullanımı farklı sorunlara yol açabilir. Çünkü eldivenden parça kopma ihtimali vardır. Eğer bu fark edilmezse gıdaya karışabilir. Bu daha büyük sorunlara yol açar. Bu işin çözümü otomasyon doluma geçmektir. Elle temas ancak otomasyonla çözülür. Bu durumda ise, orada çalışan insanların işsiz kalma durumu ortaya çıkıyor. Bakıldığında şirketin de tüketicinin de haklı olduğu bir durum ile karşı karşıyayız.”