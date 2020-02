Elektronik sigara resmen yasaklandı

Yeni nesil tütün ürünleri olarak adlandırılan elektronik sigara ve nargile ile ısıtılmış tütün ürünlerinin ithalatı Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmen yasaklandı. Fiili olarak zaten uygulanan yasak, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla mevzuata girmiş oldu. Yolcu beraberinde getirilmesi de yasak olan bu ürünlerin, bundan sonra yolcu beraberinde getirilip getirilemeyeceği konusunda ise Ticaret Bakanlığı yetkilendirildi. Sektör temsilcileri, Ticaret Bakanlığı’nın yolcu beraberinde kişisel kullanım sınırına uygun olarak, alkol ve sigarada olduğu gibi bu alan için de düzenleme yapmasını beklediklerini söylediler.



HER ŞEYİYLE YASAK



Cumhurbaşkanı Kararının birinci maddesinin birinci fıkrasında “Tütün mamülleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamülünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamül ve bu mamüllerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaktır” denildi. İthalat yasağının ardından ikinci fıkrada ise Ticaret Bakanlığı’na bu eşyanın yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapma yetkisi verildi. Sektör temsilcileri bu hükümle birlikte Ticaret Bakanlığı’nın tıpkı yurtdışından yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilen ürünler gibi olabileceğini söylediler. İçki, sigara, çikolata, parfüm gibi elektronik sigara, nargile ve ısıtılmış tütün ile aksam ve parçalarına da kişisel kullanım hakkına uygun olarak sınırlama getirilebileceği belirtildi.



TURİSTLER NE OLACAK



Türkiye’ye gelen turist sayısının 52 milyona yaklaştığını belirten bir yetkili, “Yolcu beraberinde getirmek yasak olursa, turistlerin özel eşyasına el mi konulacak, çöpe mi attırılacak? Elbette ki beş, on, yirmi tane getirene el konulur ama bir iki taneye izin verilir, diye düşünüyoruz” dedi. Ticaret Bakanlığı mevzuatı bulunmadığı için fiiliyatta da bu ürünlerin ithalatına izin vermiyor. Bu ürünlerin kaçak olarak getirildiği KKTC ve Ukrayna yolcularının bavulları havaalanlarında X-Ray cihazlarında kontrol edilerek içinde çok sayıda elektronik sigara, dumansız, nikotinsiz sigara ile aksamlarına el koyuluyor.