Elektrikte kesintinin bir nedeni de 50 yıllık direkler

Akın, 1970’li yıllardn kalma ağaç direkler ile yer üstündeki hatlara yönelik yenileme yatırımlarına hız verilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP’li Akın raporunda, “Elektrik kesintilerinin Marmara, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir” dedi. Rapordaki bazı tespitler şöyle:

“Bartın’da 250’nin üzerinde köy ve mahalleye uzun süre elektrik verilemediği belirtilmiştir. Zonguldak’ta yaşanan elektrik kesintisi de bazı bölgelerde 24 saatin üzerinde sürmüştür. Pek çok üniversite öğrencisinin sınav dönemine denk gelmesi mağduriyetleri artırmıştır.



AĞAÇ ŞEBEKESİ SIKINTILI

Kesintilerin yaşandığı kırsal bölgelerde elektrik dağıtımının ağaç direkler aracılığıyla yapıldığı gözlemlenmektedir. 1970’lı yıllardan kalan söz konusu ağaç direklerin yıkılması nedeniyle kırsal bölgelerde vatandaşlar hem aydınlatma sıkıntısı yaşarken, hem de iletişime erişimde kesintiler yaşamaktadır. Dağıtım hatlarının yerin üzerinde bulunması da kesintilere neden olmaktadır.İşletme hakkı özelleştirilen elektrik dağıtımından elde edilen gelirinin 13 milyar dolar olduğu belirtilmektedir. Şirketlerin bankalardan 10 milyar dolar tutarında kredi kullanmasının ardından döviz kurundaki rekor artış nedeniyle zarar ettiği ve bankalara olan borcu ödeyemedikleri kaydedilmektedir. Şirketlerin yaklaşık 7 milyar dolar tutarında borcu bulunduğu belirtiliyor. Bu, neredeyse şirketlerin yarı yarıya borçlu olduklarını göstermektedir.”