Elektrikte kayıp kaçak oranı 25 puan düşürüldü

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerine elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, son yıllarda bölgede kayıp-kaçakla mücadele kapsamında kaçak elektrik tüketimini yüzde 76’dan 51’e düşürdüklerini söyledi. Atalay, “Geçen yıl bizim düşürdüğümüz kayıp-kaçak miktarı 6 milyar kilovatsaat. Parasal karşılığı 5 milyar lira ediyor. Tüketicinin cebinden çıkacak parayı engelledik” dedi.

BAZI BÖLGELERDE % 15.6

Atalay, bölgede kayıp-kaçak elektrik kullanımına karşı önemli bir mücadele yürüttüklerini, 2013 yılında şirketi özelleştirmeden devraldıklarında kaçak kullanım oranının yüzde 76 olduğunu, geçen yıl itibariyle oranı 25 puan azaltarak yüzde 51’e düşürdüklerini söyledi. Atalay, bölgede Türkiye’nin en büyük akıllı şebeke altyapısını kurduklarını belirterek, “622 bin abonemiz uçta uca kontrol edilebilir şekilde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında bulunuyor. Bu abonelerimizin yüzde 27’sine denk geliyor. Ayrıca bölgede oluşturduğumuz kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli alanlarda tahakkuk bazlı kayıp-kaçak oranını yüzde 76’dan 15.6’ya düşürdük” dedi.

3.6 MİLYAR LİRA ALACAK

Atalay, bölgede tarımsal ve kırsal abonelerin elektrik faturasını ödeme alışkanlığının zayıf olduğunu ifade ederek, “Maalesef bir kısım aboneler kullandığı elektriği, bedeli olan bir hizmet veya ürün olarak görmüyor. Bu da, özellikle tüketimin yoğun olduğu tarımsal sulama kullanıcılarında ciddi miktarda ödenmeyen borç stoku oluşturuyor” diye konuştu. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin’de bazı bölgelerde tarımsal sulama abonelerinin elektriklerinin kesilmesinin uzun süredir ödenmeyen ve sürdürülemez hale gelen elektrik borçlarının bir sonucu olduğunu anlatan Atalay, “Bu bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerinin uzun yıllardır ödenmeyen ve bu nedenle birikmiş borcu haziran 2020 itibarıyla 3 milyar 680 milyon liraya ulaştı. Bu borç büyümeye devam ediyor” dedi. Tarımsal sulamadaki kaybı önlemek için uluslararası alanda tarımsal uydu işleten firmalardan da uydu görüntüsü hizmeti satın aldıklarını anlatan Atalay, “Bölgeyi uydu ve dronelerdan da havadan takip ediyoruz. Nerede kaçak bir ekim yapıldığını sürekli gözlemliyoruz” dedi.

DAMLA SULAMAYA GEÇİLEBİLİR

Tarımsal sulamada damla sulama yöntemine geçilerek enerji tasarrufu sağlanabileceğini vurgulayan Atalay, “Mardin’de 100 dönümde pamuk veya mısır tarımı için yapılan sulamada, yüzey sulama yöntemi kullanıldığında yaklaşık elektrik tüketimi 217 bin kilovatsaat olurken, aynı miktardaki arazinin sulamasında damla tekniği kullanıldığında enerji tüketimi yüzde 44 azalıyor. Aynı şekilde Şanlıurfa’da da ciddi tasarruflar sağlanabilir. Tarımsal sulamada damla yönteminin uygulanması Mardinli çiftçiye 100 dönümde yaklaşık 42 bin lira, Şanlıurfalı yaklaşık 37 bin lira tasarruf sağlıyor” dedi.