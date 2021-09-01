Elektrikli Ford’a ÇED onayı çıktı

ÇED raporunda, endüstri 4.0 uygulamaları ile Türkiye’nin en akıllı otomotiv üretim tesislerinin Kocaeli’nde hayata geçirileceği belirtirilerk, “Bu uygulamalar, üretimi başlatmak için gereken araç siparişinden, aracın üretimi ve müşteriye ulaştırılmasına kadar olan aşamaları kapsamaktadır. Aracın üretiminden itibaren hayatı boyunca tüm kalite verilerinin tek kaynaktan izlenebilirliği- MegaKaliteyi de içermektedir” denildi.

250 BİN BATARYA

Tesiste elektrikli araçlar için yıllık 250 bin adet lityum iyonlu batarya da üretilecek. Batarya üretiminde kullanılan piller ithal edilecek, bataryaya dönüşüm aşaması olan montaj işlerinin tamamı ise tesiste yapılacak. Kapasite artışı ve elektrikli araç ile batarya üretimini içeren projenin toplam yatırım maliyeti 20 milyar 501 milyon olarak tahmin edildi. Bu tutarın 11.8 milyarı yerli, 5.1 milyarı ithal harcama olarak hesaplandı. 20.5 milyarlık yatırımın yüzde 25’inin özkaynakla, yüzde 75’inin dış krediyle gerçekleştirileceği bildirildi. Türkiye’nin ticari araç üretiminin yüzde 77’sini gerçekleştirdiği tesiste Ford, halen 3 vardiya halinde 7 bin 500 kişi çalıştırıyor. Yeni yatırımla birlikte 3 bin kişi daha istihdam edilerek, toplam çalışan sayısı 10 bin 500’e çıkacak.

HEDEF OTONOM ARAÇ

“İlk defa bir Türk firması elektrikli araç bataryası imal edip ihraç etme potansiyeline sahip olacak” denilen ÇED raporunda, sürücüsüz araç üretimine hazırlık niteliğindeki şu bilgilendirme dikkat çekti: “Mevcut Transit araçlarının özelliklerine ek olarak elektrikli araç üretimini de sağlayacak yenilenmiş platform üzerine, pazar ihtiyaçlarına göre eklemeler yapılacak. Araç sürüş destek sistemleri ile otonom araca geçiş için en büyük adım olacak. Araç sürüş destek sistemleri, öndeki aracı takip edebilen, birbirleri ile haberleşebilen, yol bilgilerini sürücüye aktaran ve gerektiğinde müdahale eden özellikler olarak öne çıkmaktadır. Maksimum düzeyde yerli üretimi destekleyecek şekilde planlamalar yapılacaktır.”

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