Elektrikli bakımı daha maliyetli

TÜM dünyanın gündemindeki elektrikli otomobiller, global ısınmaya sebep olan sera gazlarını düşürme yolundaki en önemli ögelerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Koronavirüs pandemisinin ilk gününden bu yana elektrikli mobilitenin gelişimi çok daha fazla konuşulmaya ve yatırımlar hızlanmaya başlarken, maliyetler de önemli konulardan bir tanesi olarak tartışma yaratmaya devam ediyor. Elektrikli mobiliteye dönüşümün hem üretim hem de kullanım sürecinde ciddi ölçüde yatırım gerektirdiği bilinen bir gerçek. Buna ek olarak kısa vadede bakım maliyetleri de yeni argüman konusu haline geldi.

‘We Predict’ tarafından global çapta elektrikli ve içten yanmalı araçlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmada ortaya çıkan rakamlar şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Elektrili otomobillerin ilk bikraç ayda içten yanmalılara oranla çok daha yüksek bakım maliyetlerine sahip olduğu ortaya koyuldu. ABD pazar araştırma enstitüsünün 2016 ve 2021 yılı arasındaki tam 19 milyon araçtan topladığı veriler ile ‘We Predict’in analizleri ile elde ettiği sonuca göre, ilk üç aylık dönemde, elektrikli araçların bakım maliyeti yaklaşık olarak 2.3 kat daha fazla. 1 yıllık süreçte ise bu fark 1.6 kata düşse de yine içten yanmalı otomobiller avantajını koruyor.



ACEMİLİK DÖNEMİ

We Predict Başkan Yardımcısı Renee Stephens, bakım maliyetlerindeki bu fark üzerine yaptığı açıklamada her ne kadar uzun bir süredir gündemde olsa da elektrikli araçların henüz çok yeni bir teknoloji olduğunu vurguladı. Automotive News Europe’da yayınlanan açıklamasında Stephens henüz pek çok kişi tarafından bilinmeyen bu yeni teknolojinin acemilik döneminde olduğunu belirterek, “Elektroteknik mühendisliği sektörün şu anda çok da aşina olmadığı ve yeni yeni piyasaya lanse ettiği bir yetkinlik. Bu yüzden maliyetlerin yüksek olması pazarda yeni oyuncu olmanın geçici etkisidir” dedi.

HARCANAN ZAMAN FAZLA

We Predict’in araştırmasında sunduğu verilere göre, servis teknisyenlerinin elektrikli araçlardaki sorunları teşhis etmek için benzinli araçlara göre iki kat daha fazla zaman harcadıkları da ortaya konuyor. Elektrikli bir araç için serviste harcanan zaman 1.5 kat daha fazla olurken, ortalama işçilik 1.3 kat daha yüksek çıkıyor. Bu da toplam bakım maliyetlerini yukarıya çekiyor.



ÜRETİCİLER ARASINDA BÜYÜK FARKLAR VAR

TÜM bu maliyetlerin yanısında üretici firmaların araçları arasında da maliyetler olarak büyük farklar bulunuyor. Üç aylık kullanımdan sonra, Ford Mustang Mach-E’nin servis maliyetleri araç başına 93 dolar olurken, en yakın rakibi Audi E-tron’un araç başına 366 dolarlık maliyetinin oldukça altında kalmayı başardığı göze çarptı. Porsche Taycan’ın ise araç başına ortalama bakım maliyeti 667 dolar olurken, Jaguar I-Pace araç başına ortalama bakım maliyeti 834 dolar çıktı.



UZAKTAN GÜNCELLEME İLE UCUZLAYACAK

YAKIN gelecekte ise yeni nesil elektrikli araçların yeni teknolojiler ile birlikte bakım maliyetinin neredeyse sıfıra yaklaşması planlanıyor. ‘Over the air’ yani internet üzerinden yapılacak güncellemeler ile modele göre değişmek üzere ilk 50 bin kilometrelik dilimde servise bile gitmeden güncelleme alabileceği belirtiliyor. Bu sayede yeni nesil doğuştan elektriklilerde mekanik servisten ziyade tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi güncellemeler gelecek.

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