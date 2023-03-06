Elektrikli araçta Çin çıkmazı

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Otomotiv sektörü Avrupa Birliği’nin (AB) katı emisyon kuralları öncülüğünde çok önemli bir elektrikli araç dönüşümünden geçiyor. Asırlık üreticiler belirlediği tarihler doğrultusunda artık içten yanmalı motolara veda etme hazırlığını yaparken, ABD’li Tesla ve Çinli BYD gibi yeni nesil üreticiler uygun fiyatlı ve rekabetçi otomobiller ile satışlardan büyük paylar alıyor. Özellikle Çinli markalar beş yıldızlı güvenlik derecelendirmeleri, yüksek teknolojileri ve düşük maliyetleri ile elektrikli araçlar alanında satışlarını her geçen yıl artıyor. Ancak, hızla artan Çinli elektrikli araç satışları gerek ithalatı artıracağı gerekse de yerli üretim araçların rekabet edebilmesi açısından ülkelerce bir tehdit olarak görülmeye başladı.



KİMLERİ ETKİLİYOR



Avrupa Birliği’nde Çinliler için ilave vergi hazırlıkları sürerken Türkiye, geçtiğimiz hafta Çin’den gelen elektrikli otomobiller için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulamaya başladı. Alınan kararla artık Çin’den gelen elektrikli araçlardan toplamda yüzde 54’lük bir gümrük vergisi alınacak. Karar, Türkiye’de satış yapan veya yapmaya hazırlanan BYD, DFSK, MG, Skywell, Leapmotor, Chery gibi birçok markayı etkiliyor. Aynı zamanda, Tesla’nın Çin’de ürettiği Model 3 ve Dacia’nın buradan getirmeyi planladığı Spring modeli gibi modelleri de kapsıyor.

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Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, ilave gümrük vergisi ile Çin’den gelen gelen elektrikli otomobillerin fiyatlarında ortalama yüzde 30’luk bir artış beklenildiğini kaydetti. Alınan kararın olumsuz yönlerinin olumlu yönlerinden daha fazla olduğunu belirten Bayram, “Bu karar, Çinli markaların Türkiye’de yatırım yapma seçeneğini gündeme getirebilir. Ancak, Türkiye’deki elektrikli araç pazarının oluşması açısından olumsuz. Çünkü, elektrikli araçları sadece satış olarak düşünmemek lazım. Şarj kablosu, cihazı, altyapısı gibi birçok alt sektörü yaratıyor. Yüksek vergiler, Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminin büyüme hızını yavaşlatabilir” dedi.

‘ÖNCE PAZARI BÜYÜTMELİYDİK’

Avrupa’nın da Çin’den gelen elektrikli araçlar için yüzde 10 ilave vergi hazırlığında olduğunu belirten TEHAD Başkanı Bayram, “Avrupalılar önce pazarı büyütmek için önemli teşvikleri uyguladı. Pazar belirli bir noktaya ulaştığı zaman ise hem tüketiciler için teşvikleri kıstı hem de Çinliler için ilave vergiyi tartışmayı başladı. Biz ise maalesef doğrudan yüksek vergilerle başladık. Doğrusu önce pazarın büyümesine imkân tanımak olmalıydı. Sonrasında vergi kısmı konuşulurdu. Çünkü, henüz Türkiye’de satılan elektrikli araç sayısı çok az. Şarj altyapısı, alt sektörleri oturmuş değil” dedi.

TOGG’A AVANTAJ SAĞLAR MI

Çin’den gelen elektrikli araçlara uygulanan ilave gümrük vergisi Togg’un satışından hemen önce artırıldı. TEHAD Başkanı Bayram, “Togg için avantajlı görünse de Avrupalıların için şartlar eşitlendi. Bir noktada Avrupalı araçlara göre Togg’u zayıflatmış da olduk diyebiliriz. En azından elektrikli araç pazarımız büyüyene dek bu kadar korumacı davranılmamalıydı” ifadelerini kullandı.

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İKİ ÇİNLİ MARKA DAHA GELDİ

İki Çinli marka daha Türkiye pazarında satışa başlamak üzere hazırlık yaptığını açıkladı. Dünyanın en büyük pil ve elektrikli araç üreticilerinden BYD, ALJ Türkiye distribütörlüğü ile pazara girmek üzere niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Ulu Motor da Skywell markasının ardından bir başka Çinli üretici Leapmotor ile el sıkıştığını açıkladı ve nisan ayında satışlara başlayacağını belirtti.