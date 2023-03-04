Elektrikli araç vergilerine Togg ayarı: ÖTV matrah limitleri güncellendi Çinli modellere ek vergi geldi

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Togg’un satışa çıkmasına günler kala çok önemli iki vergi adımı geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile dün Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı karara göre, elektrikli araçların hangi ÖTV dilimine gireceğini belirleyen matrah limitleri (vergisiz fiyat) yükseltilirken, Çin’den gelen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10 ilave gümrük vergisi yüzde 40’a çıkarıldı. Yeni matrah limitlerine göre, gücü 160 kW’yı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlar yüzde 10’luk ÖTV dilimine girecek. 1 milyon 250 bin TL’yi aşan araçlara ise yüzde 40 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW’ı aşan ancak fiyatı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 50, bu tutarı aşan araçlardan ise yüzde 60 ÖTV alınacak.

NE ANLAMA GELİYOR

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Matrah limitlerinin yükseltilmesi kur, küresel maliyet artışları ve enflasyondan dolayı vergi öncesi fiyatları artarak ÖTV dilimi değişen bazı araçların yeniden daha düşük ÖTV dilimlerine girmesi anlamına geliyor. Örneğin, düzenlemeden önce yüzde 40 ÖTV dilimine giren Hyundai Kona (100 kW) matrah limitlerinin yükseltilmesi ile yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine çekildi ve fiyatı 1 milyon 192 bin TL’den 937 bin TL oldu. Başka bir örnekte ise, Peugeot markasının e-2008 modeli yeniden yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer aldığı için 1 milyon 275 bin TL’den 1 milyon 2 bin TL’ye düştü.

TOGG’UN FİYATI NE KADAR OLACAK

Matrah limitinin Togg satışa sunulmadan hemen önce yapılması çok önemli. Çünkü, Togg’un C-SUV modelinin satış fiyatı bu limitlere bağlı olarak belli olacak. Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg’un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesi bekleniyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir. Görüştüğümüz sektör yetkilileri, Togg’un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ila 1 milyon 300 bin TL arasında konumlanabileceğini belirtti. Bu arada, 2023’te 20 bin adet üretilecek Togg C-SUV’un bu ay içerisinde satışa çıkması ve ay sonunda yollarda olması bekleniyor.

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ÇİNLİLERİN REKÂBETİ ZORA GİRDİ

Alınan bir diğer önemli kararla Çin’den gelen elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 10 ilave gümrük vergisi yüzde 40’a çıkartıldı. Üzerine ÖTV ve KDV yansıtılacak. Karar, elektrikli otomobillerde Togg’un en iddialı rakipleri arasında yer alan Chery, BYD, MG gibi markalar ile Çin’de üretilen Tesla Model 3, Dacia Spring gibi modelleri etkiliyor. Bu modellerin vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin TL’nin altında kalırsa yine yüzde 10’dan faydalanabilecek ancak rekabetçi olmayacak. Diğer yandan, Avrupa ve Güney Koreli markalar için bir sorun teşkil etmiyor.

Deloitte Küresel Ticaret Direktörü Barış Demirel, “Çin için halihazırda yüzde 10 gümrük vergisi vardı. Yüzde 10 da ilave gümrük vergisi uygulanıyordu. Yeni kararla ilave gümrük vergisi yüzde 40’a çıkartıldı. Pratikte artık Çin’den ithal edilen elektrikli araçlar için yüzde 54 gümrük vergisi uygulanacak” dedi.