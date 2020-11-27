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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Elektrik üretimi eylülde yüzde 9 arttı

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Elektrik üretimi eylülde yüzde 9 arttı
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Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 26 milyon 543 bin 19 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 30,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 21'i hidroelektrik santralleri, yüzde 21,9'u ithal kömür ve yüzde 11,6'sı linyit santralleri tarafından yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.
Toplam lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 artarak 26 milyon 543 bin 19 megavatsaate yükseldi. Elektrik üretimdeki artışta sanayi üretimindeki yükseliş ve tarımsal sulama etkili oldu.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 22 milyon 17 bin 43 megavatsaat oldu. Tüketimin yüzde 41,6'sı sanayi, yüzde 25,5'i ticarethane ve yüzde 22,9'u mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 8,1'inin tarımsal sulama ve yüzde 1,9'unun aydınlatma kaynaklı olduğu belirlendi.

ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 45 milyon 778 bin 313’e ulaştı.
Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 12,5, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,3 ve ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 1,1 artış görüldü.

KURULU GÜÇTE ARTIŞ

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 2,1 artarak 86 bin 570 megavat oldu.
Kurulu gücün yüzde 29,6'sı doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,3'ü barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,7'si linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu. 

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