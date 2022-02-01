Elektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı

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Elektrik tarifelerinde 2022 itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmiş, 150kw kadar kullanımlarda yüzde 50, üzerindeki kullanımda ise yüzde 125'e varan bir fiyat artışı faturalara yansıtılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı sonrasında elektrikte yeni düzenlemeyi duyurdu.

CNN Türk'ten Emrah Çakmak detayları Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş'a sordu. Karataş'ın açıklamaları şu şekilde:

1 Ocak tarihi itibariyle yeni elektrik fiyatları açıklandı. Birinci kademe 1 kwh tüketilen elektriğe 1,37 TL ödeme yapıyorsunuz. Bir de ikinci kademe var burada ise kwh başına 2,06 TL ödeme yapılıyor. Burada limitler değişti.

Yeni durumda ise şöyle oluyor:

210 kwh'a kadar olan tüketim 1,37 TL olan düşük fiyatla çarpılıyor. Bu da 287,7 TL ediyor. 100 kwh tasarruflu faturanın üzerine harcarsanız. 206 TL her 100 kwh'da ödeme yapıyorsunuz.

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310 kwh harcama yapan vatandaş 493,7 TL ödeme yapacak. Eski limitte ise 150 kwh kısmı 1,37 TL ile 205,5 TL ediyordu, 160'lık kısım ise 2,06 TL kwh başına hesaplanınca 329,6 TL ediyordu. Bu da toplamda 535,1 TL ödeme yapması gerekecekti. 41,4 TL'lik bir fark oluştu.

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Kışın elektrikli ısıtmalar yapılıyor. Bunları önlemek lazım. En önemli tüketim kışın ondan kaynaklanıyor. Aydınlatma, beyaz eşyalar, saç kurutma makinası gibi kullanımlar da aşımları etkileyeceklerdir. Yüzde 20-25 tasarruf potansiyelleri ortaya çıkabiliyor.