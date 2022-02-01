Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladı Elektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı#Elektrik Faturası
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrıTarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrı#Ukrayna
Türkiye Uzay Ajansından açıklama geldi İstanbulda meteor heyecanıTürkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi! İstanbul'da meteor heyecanı#İstanbul
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildiSon dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Görenler inanamadı Apartman duvarsız kaldı... Duvarı çalmışlarGörenler inanamadı! Apartman duvarsız kaldı... 'Duvarı çalmışlar'#Apartman
TikTokta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlarTikTok'ta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlar#Tiktok
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Genç oyuncuyu kızdırdılar: Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayınGenç oyuncuyu kızdırdılar: 'Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayın'#Nicola Coughlan
Skandal olay En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktıSkandal olay! En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı #HOLLANDA
Ülkeyi karıştıran transfer 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...Ülkeyi karıştıran transfer! 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...#Transfer
Hayatımı mahvetti dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi'Hayatımı mahvetti' dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi!#Seyhan Soylu
HABERLEREkonomi Haberleri

Elektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı

#Elektrik Faturası#Fatura Ödeme#Kwh

Yeni yıl ile birlikte elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeye gidilmiş, faturalarda yüzde 50 ile yüzde 125 arasında artış olmuştu. Ancak dünkü Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden açıklama yaptı ve elektrik düzenlemesinin değiştirildiğini söyledi. Peki, yeni düzenleme ile faturalar ne kadar düşecek? İşte detaylar...

Haberin Devamı

Elektrik tarifelerinde 2022 itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmiş, 150kw kadar kullanımlarda yüzde 50, üzerindeki kullanımda ise yüzde 125'e varan bir fiyat artışı faturalara yansıtılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı sonrasında elektrikte yeni düzenlemeyi duyurdu. 

CNN Türk'ten Emrah Çakmak detayları Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş'a sordu. Karataş'ın açıklamaları şu şekilde: 

1 Ocak tarihi itibariyle yeni elektrik fiyatları açıklandı. Birinci kademe 1 kwh tüketilen elektriğe 1,37 TL ödeme yapıyorsunuz. Bir de ikinci kademe var burada ise kwh başına 2,06 TL ödeme yapılıyor. Burada limitler değişti.

Gözden Kaçmasın

ABDden ezber bozan keşif... Aşıya alternatif hap geliyorABD'den ezber bozan keşif... Aşıya alternatif hap geliyor!Haberi Görüntüle

Yeni durumda ise şöyle oluyor: 

210 kwh'a kadar olan tüketim 1,37 TL olan düşük fiyatla çarpılıyor. Bu da 287,7 TL ediyor. 100 kwh tasarruflu faturanın üzerine harcarsanız. 206 TL her 100 kwh'da ödeme yapıyorsunuz. 

Haberin Devamı

310 kwh harcama yapan vatandaş 493,7 TL ödeme yapacak. Eski limitte ise 150 kwh kısmı 1,37 TL ile 205,5 TL ediyordu, 160'lık kısım ise 2,06 TL kwh başına hesaplanınca 329,6 TL ediyordu. Bu da toplamda 535,1 TL ödeme yapması gerekecekti. 41,4 TL'lik bir fark oluştu. 

Gözden Kaçmasın

YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiHaberi Görüntüle

Kışın elektrikli ısıtmalar yapılıyor. Bunları önlemek lazım. En önemli tüketim kışın ondan kaynaklanıyor. Aydınlatma, beyaz eşyalar, saç kurutma makinası gibi kullanımlar da aşımları etkileyeceklerdir. Yüzde 20-25 tasarruf potansiyelleri ortaya çıkabiliyor. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektrik Faturası#Fatura Ödeme#Kwh

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19