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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Elektriğe % 5.75 zam

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Elektriğe % 5.75 zam
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Elektriğe yüzde 5.75 oranında zam yapıldı.

Resmi Gazete’de dün yayınlanan Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) kararına göre, 1 Ekim 2020’den geçerli olmak üzere yeni tarifeler belirlendi. Elektrik tarifeleri üç ayda bir belirleniyor. Yayımlanan tarifelere göre tüm abone gruplarında elektriğe yüzde 5.75 oranında zam geldi. Buna göre konutlarda bir kilovatsaat(kWh) elektrik 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa çıktı. Dört kişilik bir ailenin aylık 230 kWh üzerinden elektrik tüketim faturası yüzde 5.75 artış ile 163.35 liradan 172.75 liraya yükseldi. EMO’nun hesabına göre, Yeşil Tarife’yi tercih etmiş olan benzer yapıdaki bir ailenin aylık 262.15 lira olan faturası yüzde 11.71 artışla 292.85 liraya yükselmiş oldu. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 15.48 kuruş olacak.

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