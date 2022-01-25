‘Elazığ’ı yeniden imar ve inşa ettik’

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“Son 100 yılda ülkemizin hemen hemen her yerinde acı hikâyeler yaşadık. Meydana gelen 60 büyük depremde 90 bin canımızı gözyaşları içerisinde toprağa verdik” diyen Bakan Kurum, “24 Ocak 2020 saat 20.55’te Elazığ’da 50, Malatya’da 155 bina depremin ilk anında yıkıldı. O gece bütün dünya, bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik etti. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm kurumları bir seferberlik ruhuyla, yiğit, mert, vefakar Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanına koştu. Bakanlıklarımız, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, TOKİ ve İller Bankamızla 1 ay boyunca Elazığ ve Malatya'dan ayrılmadan arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarımızı hızlıca tamamladık. Vatandaşlarımızı kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla destekledik. Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya'da toplam 36 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşa çalışmalarına hemen başladık. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk 8 bin yuvamızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar hâlinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık” ifadelerini kullandı.

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120 MİLYAR YATIRIM

Elazığ ve İzmir'de yaşanan son depremlerin deprem dönüşümünün ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi: “2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 2 milyon 800 bin bağımsız birimde ikamet eden 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini tamamladık. 81 ilimizdeki binlerce şantiye alanımızda yüz binlerce mühendis, mimar ve işçi kardeşimizin mahir elleriyle sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılıkla 2022 yılının sonunda sahada sürdürdüğümüz tüm bu projeleri, 350 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

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SOSYAL KONUT MÜJDESİ

MESAJINDA “Yine bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize yeni sosyal konut müjdeleri vereceği bir yıl olacaktır” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, şunları söyledi: “2022 yılında da milletimiz için ‘yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm’ demeye devam edeceğiz. Eskiyen evleri ve riskli yapıları yenilemeye, çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmeye azimle devam edeceğiz.”

MALATYA’DA DEPREMİN İZLERİ SİLİNİYOR

ELAZIĞ depreminin ikinci yıldönümünde Malatya’da depremin izlerinin silinmesi için çalışmalar yapılıyor. 3 No’lu TOKİ Uygulama Şube Müdür Ethem Demiray yaptığı açıklamada, “Malatya’da toplam yatırım değeri 3.5 milyar lira olan ve bunlardan 4 bin 626 tanesi afet konutu, 2 bin 286’sı kentsel dönüşüm konutu 79’u sosyal konut olmak üzere 6 bin 991 adet konut üretimi gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bunlardan toplamda 3 bin 434 adetini hak sahiplerine teslim etmeyi başardık” ifadelerini kullandı. Malatya’da şu ana kadar toplamda bin 214 adet köy evi yapıldı ve bunlardan 690 tanesi teslim edildi. Toplamda 9 okul yapımı devam ederken bu 9 okulda toplam 196 derslik bulunuyor. Planlanan 6 camiden ise 3’ü bitirilmiş durumda. Ayrıca Malatya’da 1 Millet Bahçesi de tamamlanarak hizmete girdi.