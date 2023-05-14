Ekspertiz noktaları doldu talep yüzde 100’e çıktı... İkinci el araçta yoğun trafik

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MAYIS ayının ortalarıyla birlikte ikinci el araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Sıfır otomobilin önemli bir yatırım aracı olarak görülmesi, üç yıldır biriken talep ve tedarik problemleri nedeniyle “sıfır km” otomobil bulamayanlar mayıs ayının ortasından önce “ikinci el” otomobil almak için adeta zamanla yarışıyor. Talebin arkasında ise önümüzdeki dönemde döviz kurlarının artacağı endişesi var. Buna göre, son bir ayda ikinci el araca olan talep yüzde 25 artarken, mayıs ayının başından itibaren ekspertiz noktaları adeta dolup taşmış durumda.



PANİK ‘AL-SAT’ DÖNEMİ



Konuyla ilgili bilgiler veren Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ikinci el araç alım ve satım işlemleri sırasında ihtiyaç duyulan ekspertiz merkezlerindeki trafiğin son bir haftada yüzde 100 arttığını belirtti.



YÜZDE 40 FİYAT ARTIŞI



Cihan Emre, “Mayıs ayının ortasından sonra fiyatların yükseleceği öngörüsü tüketicinin genelinde hâkim olduğundan, şu an panik alım-satımları üst seviyede. Aracı olanlar farklı bir araç almak için acil satıyor, aracı olmayanlar fiyat artışı endişesiyle araç satın alıyor. Yatırım amacıyla alım satım yapanlar ise çoğunlukta” dedi.



Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise ocak-mayıs döneminde sıfır kilometre araçlarda fiyatların ortalama yüzde 15 arttığını, aynı dönemde ikinci el araçlarda fiyat artışlarının yüzde 40’a ulaştığını söyledi. Yalçın, “Son bir aylık döneme baktığımızda da sıfır kilometre araç fiyatları ortalama yüzde 3, ikinci el araç fiyatları yüzde 8 oranında arttı. Yine ikinci elde satın alma endeksine yani tüketici talebine baktığımızda ise ocak-mayıs döneminde talebin geçen yıla göre yüzde 80, son bir ayda yüzde 25 arttığını görüyoruz. Sıfır araç bulamayan tüketici fiyatlar artacak endişesi ile ikinci ele yöneliyor. Özellikle mayıs ayının ortasından itibaren döviz kurlarının artacağı endişesi son bir ayda tüketicilerin daha fazla ikinci el araçlara yönelmesine neden oldu. Aynı durumu sıfır araçtaki yüksek talepte de gözlemliyoruz” diye konuştu.

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