Ekonomiye yeni paket

YURTDIŞINDA YAŞAYAN DÖVİZLE BES İMKANI

Teklifte yer alması beklenen hükümlere göre, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek. Bu kişiler için açılan hesaplarda da, bireysel emeklilikteki devlet katkıları geçerli olabilecek. Cumhurbaşkanı dövizle yapılan katkı payı ödemelerini yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak. Ayrıca yurtdışı borçlanması kapsamında aylık alan kişilerin, kısa süreli işlerde çalışmaları halinde aylıklarının kesilmemesi için düzenleme yapılacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor. Buna göre, asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek. Toplu sözleşmelerde ise asgari ücretin iki katına kadar olan ücretler için destek verilecek. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ise, mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması düzenlemesinin süresi uzatılacak. Buna göre, söz konusu bedeller, 2021 yılı sonuna kadar İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Madde, 2019 yılı sonundan itibaren uygulamaya girmiş kabul edilecek.

KOBİ’LERE KREDİ İMKANI ARTTIRILACAK

KOBİ’lerin krediye erişimini artırmak için de, kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak tutarı artırılıyor. Buna göre söz konusu kurumlara verilebilecek kaynak tutarında üst sınır 25 miyar TL’den 35 milyar TL’ye çıkarılacak. Bugüne kadar kefalet limitlerinin büyük ölçüde kullandırılması nedeniyle böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

DERNEK ÜYELERİNE YENİ DÜZEN

Teklifte derneklerle ilgili de düzenlemeler yer alacak. Dernekler artık üyeliğe kabul edilenlerle, üyeliği sona erenlerin isimlerini 30 gün içinde bildirmekle yükümlü olacak. Halen devam eden üyeliklerin de, yasa çıktıktan sonra 6 ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi gerekecek. Düzenlemenin gerekçesi olarak ise, kişilerin rızası ve bilgisi dışında derneklere üye yapılması veya istifa ettikleri halde üyelikten çıkarılmaması gösteriliyor. Yasa değişikliğiyle, kişiler e-devlet üzerinden üyeliklerini sorgulayabilecek. Üyeliklerle ilgili son tartışma Türkiye Emekliler Derneği’yle ilgili yaşanmıştı. Türkiye Emekliler Derneği’nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL’lik aidat kesintisi yaptığı iddiaları gündeme gelmiş, dernekse kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığını vurgulamıştı.

ESNAF AHİLİK FONUNA ERTELEME

Esnafların ertelenmesini talep ettiği ahilik fonu uygulaması da öteleniyor. Yasa değişikliği kapsamında, esnaf ahilik fonunda yeni başlangıç tarihi 1 Ocak 2022 olacak. Ahilik fonu için, esnafın her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2 pay ödemesi gerekiyor. Devlet katkısı da yüzde 1 olarak hesaplanıyor. Bu durumda 2020 yılında, esnaf için aylık en düşük ahilik fonu kesintisi 58 lira olarak hesaplanıyordu. Bu değişiklikle ise, iki yıl daha esnaflardan kesinti

olmayacak.

KONAKLAMA TESİSİNE TURİZM BELGESİ

Yetkili kuruluşlarca izin verilen konaklama tesislerinin, artık Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da turizm işletme belgesi alma zorunluluğu olacak. Böylece konaklama tesislerinde standart birliğinin sağlanmasının hedeflendiği kaydediliyor. Bu yolla işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyet gösteren konaklama tesisleri de bakanlık denetimine alınmış olacak.