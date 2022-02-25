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Ekonomik güven endeksi 98.2 oldu

#Ekonomik Güven Endeksi#TÜİK#Şubat 2022
Ekonomik güven endeksi 98.2 oldu

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 100,8 iken, Şubat ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi verini açıkladı. Buna göre, Ekonomik Güven Endeksi ocak ayında 100,8 iken, Şubat ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 118,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı.

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#Ekonomik Güven Endeksi#TÜİK#Şubat 2022

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