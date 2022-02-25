Son dakika... Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum

Haberin Devamı

Piyasalar Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen savaşa odaklandı. Dün oldukça hareketli saatler geçiren piyasalar bugün durgunlaşmaya başladı. Rusya’nın dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya başlattığı saldırı devam ederken piyasalar ilk şoku atlatmış gibi görünüyor.

Dün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ekonomisini kilitlemeye yönelik yaptırım kararlarını açıklaması ile birlikte piyasalardaki yükseliş eğrisi yerini düşüşe bıraktı.

SINIRLAMALAR 1.4 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Rusya'nın rezerv para birimleri olan dolar, euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını Biden dünyaya duyurdu. Biden, Rus borsasının tarihinde görülmemiş bir düşüş yaşadığını ve zararlarının 1 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Rus bankalarına sınırlama koyduklarını ve 270 milyar dolarlık varlığa sahip Rus bankalarının hedef alındığını söyleyen Biden sınırlamanın genişleyeceğini ve 1.4 trilyon dolara varabileceğini de ifade etti.

Haberin Devamı

DOLAR, EURO DA GERİLEMEYE BAŞLADI

Dün savaş etkisiyle hareketli seyreden döviz kurlarında gerilemeler görülmeye başlandı. Dolar kuru yeniden 13 lira, euro da 15 lira seviyelerine geriledi. Dolar saat 08:10 itibarıyla 13.95 lira, euro ise 15.70 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN GERİLEDİ

Ons altın fiyatları dün 18 ayın zirvesine çıkmıştı. Ons altın dün 1974 dolara kadar yükselmişti. Bugün ise ons altın en yüksek 1921 dolar seviyesini gördü. Ons altın güne 1897 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1895 dolar, en yüksek de 1921 dolar seviyesini gördü. Saat 08:10 itibarıyla ons altın 1913 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Gram altın fiyatları dün 922 liraya kadar yükselmişti. Bugün ise gram altın 855 liradan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde en düşük 853 lira, en yüksek de 871 lira seviyesi görüldü. Saat 08:10 itibarıyla gram altın 859 lira seviyesinde seyrediyor.

Gözden Kaçmasın Ekonomik çember daralıyor Haberi Görüntüle

PETROL DE DURULDU

Petrol fiyatları dün 7.5 yılın zirvesine çıkmış ve 102 dolara kadar yükselmişti. Bugün ise petrol 97 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

ABD BORSALARI DA YÜKSELDİ

ABD borsaları da günü yükselişle tamamladı. Dow Jones yüzde 0.28 oranında yükselişle 33 bin 223 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1.50 oranında primle 4 bin 288 puan, Nasdaq yüzde 3.35 oranında primle 13 bin 473 puandan günü tamamladı.

Haberin Devamı

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ DÜŞÜŞTE

ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 0.36 oranında düşüşle yüzde 1.956 seviyesinde bulunuyor.

KRİPTO PARALAR STRESTEN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

Savaşın gölgesinde altın, döviz ve faizlerin yükseliş göstermesiyle birlikte dün kripto para birimlerinde sert düşüşler yaşandı. Fakat savaşa karşı finansal adımlar atılmasının piyasalara güven getirmesi kripto paralara da yansıdı. Bitcoin yüzde 10 yükselişle 38 bin 733 dolar, Ethereum yüzde 10 yükselişle 2 bin 618 dolar, Ripple yüzde 7 yükselişle 0.69 dolar, Solana yüzde 13 yükselişle 88 dolar, Shiba Inu yüzde 6 yükselişle 0.00002399 dolar, Dogecoin ise yüzde 6 yükselişle 0.1227 dolar seviyesinde işlem görüyor.