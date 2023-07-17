Ekonomik araca ‘matrah’ talebi! 3 milyon liralık Mercedes’le 650 bin liralık Egea aynı ÖTV dilimine girdi

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Otomobillerin vergisiz fiyatı üzerinden hangi ÖTV dilimine gireceğini belirleyen matrah limitleri Temmuz 2023 itibarıyla geçerliliğini yitirdi. Kur ve maliyet artışları nedeniyle otomobillerin vergi öncesi fiyatları yükseldiği için yüzde 45, 50, 60 ve 70’lik ÖTV diliminde otomobil kalmadı. Yani 2.7 milyon TL’lik ithal Mercedes-Benz C-Serisi AMG’den de 655 bin TL’lik yerli Fiat Egea Sedan’dan da artık yüzde 80 ÖTV alınıyor. Ortaya çıkan durumun hem ithalat payını arttırdığını hem de düşük gelir seviyesine sahip vatandaşın ulaşılabilir araçlara erişimini engellediğini belirten Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Aralık ayında yüzde 80’lik ÖTV dilimindeki araçların payı yüzde 65’ti. Haziran ayında bu oran yüzde 98, temmuz ayındaki zamlarla yüzde 100 oldu” dedi.

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YERLİNİN PAYI GERİLEDİ

Otomotiv üretiminde ihracatın payını yüzde 5 azaltarak iç pazardaki yüksek talebi karşılamaya çalıştıklarını belirten Eroldu, “Payı arttırdık fakat iç piyasadaki yüksek talep ithalatı arttırıyor. İlk altı ayda otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 34’e, hafif ticari araçlarda yerli araçların payı yüzde 50’lere kadar geriledi. Yani bir üst segmentte bir otomobille giriş versiyonu otomobil aynı vergilendirmeye tabi. Dolayısıyla Türkiye’de bütün araçların 80’lik vergi dilimine konu olmasını eşit gelire sahip olmayan vatandaşların mobiliteye erişimi açısından uygun bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Cengiz Eroldu

PAZAR 1 MİLYON ADEDİ GEÇİYOR

OSD’nin İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında otomotiv sanayinin Ocak-Haziran 2023 dönemine ait sonuçları da paylaşıldı. Buna göre, otomotivde toplam üretim geçen yıla kıyasla yüzde 13 artarak 735 bin 231’e yükseldi. Aynı dönemde ihracat adet bazında yüzde 8 artarak 505 bin 926 adet olarak gerçekleşti. Dolar bazında otomotiv ihracatı ise ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 17.7 milyar dolara ulaştı. Cengiz Eroldu, 2023 sonunda otomotiv üretiminin 1.5 milyon adet, ihracatının ise 1.1 milyon adede ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 100 bin adedi geçebileceğini de söyleyen Eroldu, “Temmuzda 650 bin adet olduktan sonra sene sonunda 750 bin adet olmaz bu pazar. Şu anki trend pazarın 1 milyonun üzerine çıkacağı yönünde” diye konuştu.

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‘ÖTV ORANINDA ARTIŞ BEKLEMİYORUM’

Toplantıda otomotivde ÖTV oranlarının artmasına yönelik beklentilere ilişkin soruları da yanıtlayan Eroldu, “ÖTV şu anda tüm araçlar için yüzde 80 seviyesinde olduğu için daha fazla artmasını beklemiyorum. Arttırılmasının da çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Otomotiv sanayi böyle hızlı dur kalklara uygun bir sanayi değil. Biz burada ciddi yatırımlar yapıyoruz ve baktığımız zaman da uzun vadeli planlama yapmak istiyoruz ve desteklememiz gerekiyor. Türkiye ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştiren bir sektör olarak yerli sanayiyi destekleyici vergi politikalarının uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

OTOMOTİVDE GÜNCEL MATRAH LİMİTLERİ

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