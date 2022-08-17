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Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun gündemi enerji oldu

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#Ekonomi Koordinasyon Kurulu#Enerji#Toplantı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun gündemi enerji oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 16:15

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki son dönem seyir de dahil olmak üzere küresel düzeydeki gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz enerji sektörünün görünümü ve gelecek dönem potansiyel eğilimleri değerlendirilmiştir" denildi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentiler ile iç ve dış finansman tarafındaki gelişmelerin değerlendirildiği, ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşılması beklenen Orta Vadeli Program’ın (2023-2025) hazırlık süreci kapsamındaki çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki son dönem seyir de dahil olmak üzere küresel düzeydeki gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz enerji sektörünün görünümü ve gelecek dönem potansiyel eğilimleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş, bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar görüşülmüştür. Son olarak, nitelikli insan kaynağını ve yatırımları ülkemize çekecek çalışmalara temel oluşturacak ’Teknoloji ve Ar-Ge Faaliyetleri Alanında İşbirliği ve Veri Paylaşımına İlişkin Protokol’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmıştır."

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#Ekonomi Koordinasyon Kurulu#Enerji#Toplantı

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