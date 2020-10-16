Ek rezerv heyecanı

Karadeniz ve Akdeniz’de enerji arama çalışmalarına devam eden Türkiye, yeni keşiflerle bu alanda kararlı olduğunu gösteriyor. Son olarak Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin ardından geçtiğimiz dönemde Karadeniz’de de arama çalışmalarına başlanmış ve ağustos ayında 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunmuştu. Ağustos ayındaki keşfin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde enerji piyasası uzmanları asıl önemli olanın Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırılan bölgedeki 320 milyar metreküplük bu rezerve ek olarak bulunacak yeni alanların olduğunu belirttiler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, keşif sonrası yaptığı açıklamalarda bölgenin zenginliğinden bahsederek yeni rezervlerin bulunmasını beklediklerini söyledi.

EK REZERV AÇIKLAMASI

Nitekim öyle de oldu. Devam eden arama çalışmalarında Sakarya Gaz Sahası’ndaki 320 milyar metreküplük rezerve ek olarak yeni rezervlerin bulunduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günlerde Karadeniz’de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini cumartesi günü ziyaret edeceğini belirterek, “Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğalgaz haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız” diye konuştu. Resmi kaynaklardan bu rezervin miktarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kaynaklar bu rezervin en az 80 milyar metreküp olacağını belirtti. Ağustos ayındaki keşfin birkaç gün öncesinde haber ajansları bölgedeki miktarın 800 milyar metreküp olduğunu açıklamış sonrasında 320 milyar metreküplük bir sonuç ortaya çıkmıştı.

NET SONUÇ BEKLENTİSİ

Ulaştığımız bazı kaynaklar bu konuda işlerin daha sıkı tutulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bölgedeki yeni keşifle beraber toplam rezervin 400 milyar metreküpün üstüne çıkmasını bekliyoruz. Burada en az 70-80 milyar metreküplük bir ek rezervden bahsedebiliriz. Ancak bu konuda net adımların atılması tercih ediliyor. Bölgedeki potansiyel çok yüksek. Yeni rezervle alakalı tekrar tekrar testler yapılıyor. Çok hassas bir süreç. Testlerin sonuçları sürekli gözden geçiriliyor. Açıklanacak ek rezervin miktarı bu testlerin sonuçlarına göre 80 milyar metreküpün çok üzerinde de olabilir.”

YILLIK İHTİYACIN YÜZDE 30’U

2026 yılından itibaren toplam gaz tüketiminin yüzde 25 ila 30’unun Karadeniz’den karşılanmasının beklendiğini dile getiren Emin Emrah Danış, “Türkiye’nin 20-25 yıl boyunca gaz ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı verecek bir saha bu. Bu gazın ithalata göre daha düşük fiyatlarla verilmesi halkımıza katkı sağlarken benzer şekilde sanayicimizin tükettiği elektrik ve gaz fiyatlarında da bu indirimlerin yansıması Türkiye’nin uluslararası ticarette rekabet gücünü de arttıracak. Gazın 3 yıl içinde tüketime sunulmasını bekliyoruz. Mısır’ın Akdeniz’deki Zohr sahasının 28 ayda geliştirildiğini unutmayalım. Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de devam eden çalışmalar neticesinde 5 yıl içinde başka büyük keşif haberlerinin de geleceğine ve 2035’lere doğru ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını büyük oranda son verecek bir sürece doğru ilerlediğimizi düşünüyorum” dedi.

2 FARKLI KATMANDA GAZ

Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgazın, sondajın henüz başlarında bulunduğunu belirten Global Energy Research Araştırma ve Strateji Direktörü Emin Emrah Danış, “Gaz 2 bin 100 metre su derinliğinde yaklaşık 1.500 metrelik sondajın yapıldığı kesimde bulundu. Birisi yaklaşık 100-110 metre kalındığında diğeri ise 400 metre kalınlığında 2 farklı katmanda gaz rezervuarı kesildi. 320 milyar metreküplük bu keşfin ardından altta bulunduğu ve aynı özelliklerde olduğu ifade edilen 2 katman için de sondaj devam etti ve buradaki sondaj ile testlerin tamamlanmasının ardından yeni rezerv miktarının açıklanması bekleniyor” dedi.

GÖSTERMELİK DEĞİL

Yeni keşiflerin açıklanması ve devam eden sondaj ve sismik araştırmalarını Türkiye’nin denizlerdeki enerji çalışmaları için özellikle de Doğu Akdeniz açısından bir kararlılık mesajı olarak okumak gerektiğini ifade eden Danış, “Daha önce bazı ülkeler tarafından Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik aramaları ve sondajları ‘göstermelik ya da sonuç vermeyen girişimler’ gibi söylemlerde küçümseniyordu. Türkiye kendi sismik araştırma gemileri ile taradığı kendi denizlerinde yine kendi sondaj gemileri ile keşfetmekte ve yine kendi milli petrol şirketi ile maksimum yerlilik ile çıkaracak” diye konuştu.

KONTRATLARDA AVANTAJ

Türkiye’nin boru hatlarından uzun vadeli kontratlarla aldığı gazın her bin metreküpü için yaklaşık 175-185 dolar ödediğini aktaran Danış, şöyle devam etti: “Biz Sakarya Gaz Sahası’ndan bu gazı ithalatla aldığımız gazın çok daha altına mal ederek çıkartacağız. İthalat faturamızı ve cari açığımızı da azaltacak. Ayrıca 2021 yılından itibaren sona ermeye başlayacak uzun vadeli doğalgaz alım kontratlarının olası yenileme görüşmelerinde de ülkemiz için ciddi bir pazarlık kozu olacak.”