Ek MTV’de ilk taksit ağustos, ikinci kasımda

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Bu yılın ilk yarısında taşıt alanlar için de durum değişmeyecek. Yasa teklifine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yer alan listelerdeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, minibüs, panelvan, motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon, çekiciler kapsamda olacak. Gerçek ve tüzel kişiler de vergiyi ödemekle yükümlü olacaklar. Yasa teklifine göre ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksiti yasanın yayınlanmasının ardından izleyen ayda ödenecek. Yasa teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Memur zamları da paket içinde olduğu için teklifin Komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinin bu ay içinde tamamlanıp Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

PEŞİN ÖDEYECEK

Temmuz ayının sonuna kadar yasalaşması halinde izleyen ay ağustos olacağı için ilk taksit ağustosta ödenecek. İkinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yasa yayımlandıktan sonra yıl sonuna kadar yeni taşıt alacaklar ise tahakkuk edecek MTV ve ek MTV’yi peşin olarak ödeyecek. Yasa çıktıktan sonra ağustos ayında yeni taşıt alan bir kişi yılın ikinci MTV taksiti ile ek MTV’nin ikinci taksitini peşin olarak ödemek zorunda kalacak. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurtdışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

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38 MİLYAR TL GELİR

2023 yılı bütçesinde MTV gelirlerinden 38 milyar 725 milyon liralık gelir bekleniyor. Yılın ilk beş ayında 18.3 milyar liralık gelir elde edildi. Ek MTV de MTV kadar ödeneceği için yaklaşık 38 milyar lira ek gelir gelebileceği tahmin ediliyor. Ek MTV’den gelecek gelir genel bütçe geliri olarak kaydedilecek. İl özel idareleri ile belediyelere vergi paylarından verilecek hesapta dikkate alınmayacak.

YILLIK MTV TEMMUZ SONUNA KADAR ÖDENECEK

Bu arada yıllık MTV’nin de ikinci taksit ödemeleri sürüyor. Taşıt sahipleri MTV’nin ilk taksitini ocak ayında ödediler. İkinci taksit dönemi ise temmuz ayı. Temmuz ayının sonuna kadar bu taksitin ödenmesi gerekiyor. İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçları ödenebiliyor.