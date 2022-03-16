Ege’den 28 milyar dolarlık ihracat

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Ege İhracatçı Birlikleri’nin “Şampiyonlar Ligi”nde yer alan 56 firmanın 2021 yılında 7.8 milyar dolar ihracata imza attığı bilgisini paylaşan Eskinazi, “İhracat şampiyonlarımız 2020 yılındaki 5.3 milyar dolarlık ihracatlarını 2021 yılında yüzde 47 geliştirmeyi başardılar. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracata katkı sağlayan 7 bin ihracatçımızın her birini “Kahraman” olarak görüyoruz. Türkiye’de ihracatçılara dönük ilk ödül törenini 2004 yılında Ege İhracatçı Birlikleri olarak başlattık. Pandeminin zirve yaptığı ortamda verdiğimiz gazete ilanlarıyla ihracatçılarımıza bir nebze moral vermek istedik” diye konuştu.

YÜZDE 48 PAY ALDILAR

İhracatın Yıldızları olan 56 firmanın Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılı ihracatından yüzde 48 pay aldıklarını dile getiren Eskinazi, Türkiye’nin ihracatına 2022 yılında 18 milyar dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini bu hedefe ulaşmak için sürdürülebilirlik, dijitalleşme, lojistik, tasarım, tanıtım, inovasyon ve Ar-Ge’nin yoğunlaşacakları başlıklar olacağını sözlerine ekledi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin İhracatın Yıldızları Listesindeki 46 firmanın listedeki yerlerini koruduğu görülürken, 2021 yılında yaptıkları ihracatla 10 firma listeye girme başarısı gösterdi.

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PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firma olurken, en çok ihracat yapanlar listesinde ikinci sıradaki Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., 2021 yılında EİB’den en çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi olarak ilan edildi. EİB’nin genelde en çok ihracat yapan firmalar listesinde zirvenin üçüncü basamağının sahibi ise; Demir ve Demirdışı Metaller Sektörünün ihracat şampiyonu Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. oldu. İzmir’den 33 firma ihracat şampiyonları arasında yer alırken, Manisa 11 firmayla ihracatındaki ilk 11’i ihracat şampiyonları listesine gönderdi. Aydınlı 6 firma ihracat şampiyonları listesine girerken, Denizli 3, Muğla 2 ve Uşak 1 firmayla listede temsil edildi.