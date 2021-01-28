Ege Bölgesi'nden geçen yıl 741 milyon dolarlık balık ihraç edildi

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 2000'de 59 milyon dolar olan su ürünleri ihracatının, her yıl artarak 2020'de 1 milyar 53 milyon dolara çıktığını belirtti.

Sektörün başarısında Egeli balıkçıların katkısının çok büyük olduğunu vurgulayan Kızıltan, şunları kaydetti:

"Su ürünleri sektöründe 2000 yılı sonrasında Ege Bölgesi'ndeki girişimciler tarafından dünya çapında modern tesisler kuruldu. Bu tesisler sayesinde su ürünleri üretimimiz 836 bin tona yükseldi. 2020'de yaptığımız 1 milyar 53 milyon dolarlık su ürünleri ihracatımızın 741 milyon doları Ege'den gerçekleştirildi. Yine toplam ihracatın yüzde 84'ünü de yetiştiricilikten elde edilen ürünlerden yaptık. Su ürünleri ihracatında ilk 10 firmamızın 8'i Egeli. 2023 yılında Ege Bölgesi'nden yapılan su ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz."

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında levreğin 355,6 milyon dolarlık tutarla en çok tercih edilen balık olduğunu belirten Kızıltan, çipuranın 311 milyon dolara ulaştığını, alabalığın ise 120 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdığını aktardı.