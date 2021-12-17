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Edirne’de konutlara Bulgar ve Yunan ilgisi

#Bulgaristan#Edirne#Ekonomianasayfa
Edirne’de konutlara Bulgar ve Yunan ilgisi

Edirne'de, Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının emlak alanına yatırım yapmasından dolayı konut satışları geçen yıla göre yüzde 50 arttı.

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Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, Bulgar ve Yunanların emlak alanına yatırımlar yaptığını dile getirerek, geçen yıla göre satışların yüzde 50 oranında arttığını ifade etti. 2021 yılının pandemiden dolayı sıkıntılı geçtiğini söyleyen Çeker, kur farklarından dolayı Yunan ve Bulgarların Trakya’dan konut ve arsa satın aldığını belirtti.

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Çeker, “2021 yılı pandemi dolayısıyla sıkıntılı geçti. Kış aylarında kiralık yerler pek hareketli olmaz. Onların da fiyatları uygun değil. 1+1 evlerin fiyatlarının en düşüğü bin 300 liradan başlıyor. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz kendi mesleğimiz için söylüyorum, arsalarda olsun, arazilerde olsun dolara endeksi gibi gitmeye başladı. Fiyatlar yükseldi ama bunun yanı sıra satışlarda da zayıflama var. Bir de yabancı vatandaşlarımız var. Onların paraları değerli olduğu için, Yunanistan vatandaşlarına iyi satış yapıyoruz. Bulgaristan'dan gelen müşterimiz var. Onlarda biraz sıkıntılı bir durum var. Daha önceden alınan sınır şehirleri arasında mesafe kuralına göre Edirne ve Kırklareli'nde direkt olarak konut alımı yapılamıyor. Bu mesafede ortalama 200 kilometrelik bir alanı kapsıyor sınır şehirleri için. Ama Tekirdağ'dan ve Çorlu'dan alabiliyorlar. İnşallah düzelecek diyoruz ama bu kış biraz sıkıntılı geçecek gibi duruyor” şeklinde konuştu.

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“METREKARE BİRİM FİYATI 7 BİN LİRADAN FAZLAYA GELDİ”

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Arsa ve konut fiyatlarında artış olduğunu belirten Çeker, 2+1 dairelerin metrekare birim fiyatının yaklaşık 7 bin lirayı bulduğunu söyleyerek, “Bulgar vatandaşlar olmasa Edirne'de bizim vatandaşlarımız alışveriş yapacak durumda değil. Marketlerde sürekli fiyatlar değişiyor. Konutlarda da aynı şekilde, biz metrekarelik bir daireyi maliyetleri ile birlikte metrekaresini 4 bin Türk lirasına geliyordu. 2+1 bir eve en lüksüne 500 bin Türk lirası diyorduk. Geçen gün bir daire satışı yaptık. 2+1 daireyi pazarlık payı ile birlikte 750 bin Türk lirasına sattık. Yani 4-5 bin lira dediğimiz metrekare birim fiyatı 7 bin liradan fazlaya geldi” ifadelerini kullandı.

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#Bulgaristan#Edirne#Ekonomianasayfa

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