Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Kim şimdi de gülmeyi yasakladı 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...Kim şimdi de gülmeyi yasakladı! 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...#Kuzey Kore
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşına hazırlanıyoruz 400 bin gazi hazırda bekliyor...Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyoruz! 400 bin gazi hazırda bekliyor...#Ukrayna
Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...#Boris Johnson
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede#Ece Ronay
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk demişti: Tek taşını çıkarmış'Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk" demişti: Tek taşını çıkarmış#Jessica Alba
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'

#Teknoloji#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Elon Musk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans sistemi ile görüştü. Türksat 5A uydusu fırlatıldıktan sonra çocuklardan bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istediklerini belirten Erdoğan, ‘5 bin resmi de dijital menkul NFT haline getirerek Türksat 5B’yi oluşturduk. Bu güzel ve çok anlamlı NFT’yi size hediye etmek isterim.’ dedi. Musk hediye için Erdoğan’a teşekkür ederken 'Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum.' şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Görüşmede Türkiye’nin aynı yıl içerisinde uzaya iki uydu birden fırlatan ender ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Musk, inşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu yılın ocak ayında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı sene içinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk” dedi.

Türksat 5A uydusu fırlatıldıktan sonra çocuklardan bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istediklerini belirten Erdoğan, “Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de dijital menkul NFT haline getirerek Türksat 5B’yi oluşturduk.

Gözden Kaçmasın

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Haberi Görüntüle

Bu güzel ve çok anlamlı NFT’yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye’nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojileri alanında, yapay zeka alanında siber dünyada neler olacağının ispatı niteliğindedir” diye konuştu. Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirten Musk, 'Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum.' dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Elon Musk ise anlamlı hediye için Erdoğan’a teşekkür etti.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Teknoloji#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge