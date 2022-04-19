Eczacılardan böbrek hastaları için ilaç uyarısı

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Türk Eczacıları Birliği (TEB), son dönemde ilaca ulaşımda sıkıntı yaşanmasına neden olacak, kamu kurum iskontolarının bazı firmalarca ödenmemesi konusunu gündeme taşıdı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesindeki ilaçlar için, ilaç firmalarından belirli oranlarda kamu kurum iskontosu uygulanmasını istediği, ilaç firmalarının da bu iskonto oranlarını uygulayarak işlem yaptıkları hatırlatılan açıklamada, son dönemde bazı ilaç firmaları belirlenen bu iskontoları uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçtiğine dikkat çekildi.



CEPTEN 1.000 LİRA ÇIKACAK



Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklama yapan TEB Başkanı Arman Üney şunları söyledi: “Söz konusu firmaların keyfi olarak yaptıkları bu uygulamanın faturası, aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan hastalara çıkıyor. Defalarca gündeme getirmemize rağmen sorun çözüme kavuşmadı ve artarak devam etti. Kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilaçta dahi kamu kurum iskontosu yapmayan bazı ilaç firmaları, şimdi de hayati önem taşıyan diyaliz ilaçlarında halk sağlığını tehdit eden tutumlarını sürdüreceklerini beyan ettiler. Sorunun devam etmesi halinde, kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden, ilaçları için aylık 1.000 lirayı bulacak fiyat farkları çıkacak. Bu durum hastalarımız için çok ağır bir yük demek. Üstelik bu durum neredeyse 60 ilaçta sorun olmaya devam ediyor. Sorun yaşanan ilaçlar arasında onkoloji ilaçları, epilepsi ilaçları, hormon ilaçları, bağırsak, karaciğer hastalığında kullanılan ilaçlar da bulunuyor. Bu ilaçların yerine önerebileceğimiz eşdeğeri de yok. Devlet tek alıcı olduğu için ilacı daha ucuza almak istemesi kadar doğal bir şey yok ancak zaman içinde özellikle yabancı firmalar ‘istenen iskontoyu karşılamıyorum’ diyebiliyor. Oysa SGK ile yapılan anlaşmaya uymak durumundalar.”



‘SORUN OLABİLİR’



Hastaların eczacıların yaşanan durum sebebiyle karşı karşıya geldiğini ifade eden Üney, “Durumu anlatsak da çoğu zaman karşı karşıya geliyoruz. Çünkü ilacı daha önce aldığı fiyata alamıyor. Üstelik bu kişilerin çoğu emekli vatandaşlardan oluşuyor. Biz durumu SGK yöneticilerine ilettik. Sorunun ivedilikle giderilmesini istiyoruz aksi halde ilaca ulaşımda sıkıntı olacak. Bu da önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkması anlamına gelir” diye konuştu.