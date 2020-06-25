MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriECB’den merkez bankalarına ihtiyati euro repo hattı
GeriEkonomi ECB’den merkez bankalarına ihtiyati euro repo hattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

ECB’den merkez bankalarına ihtiyati euro repo hattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ECB’den merkez bankalarına ihtiyati euro repo hattı
Abone Olgoogle-news

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin merkez bankalarını desteklemek için yeni bir mekanizma açıkladı.

ECB’nin açıklamasında, Merkez Bankaları İçin Eurosystem Repo Mekanizması (EUREP) adı verilen yeni destek ile, ECB ile merkez bankaları arasında bir "ihtiyati euro repo hattı" kurulacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, EUREP Haziran 2021 sonuna kadar 12 ay boyunca açık olacak ve bu süre içinde merkez bankalarına euro likiditesi sağlanacak.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Philip Lane de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) Haziran 2021’e kadar süreceğini söyledi. Lane ayrıca, PEPP kolaylığıyla aynı zamanda piyasalarda büyük bir paniğin de önüne geçilmiş olduğuna dikkat çekti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle