ECB'den faiz artÄ±rÄ±mÄ± sinyali

Bundesbank BaÅŸkanÄ± ve Avrupa Merkez BankasÄ± Ã¼yesi Jens Weidmann,ÂkoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde ekonomilerini desteklemek iÃ§in kamu borcunu artÄ±rmak zorunda kalan hÃ¼kÃ¼metleri, ECB'den faizleri sonsuza kadar dÃ¼ÅŸÃ¼k tutmasÄ±nÄ± beklememeleri yÃ¶nÃ¼nde uyardÄ±.



Rheinische Post gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "EÄŸer fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlama gÃ¶revi daha yÃ¼ksek faizler gerektirir ise, kamu borcu servis maliyetlerini dikkate almayÄ±z" diye konuÅŸan Weidmann, "EÄŸer fiyat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ bunu gerektirir ise, Euro BÃ¶lgesi'nde faizlerdeÂ bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelinir. HÃ¼kÃ¼metlerin bir faiz artÄ±rÄ±mÄ±na hazÄ±rlanmalarÄ± ve borÃ§ yÃ¼klerini kolaylÄ±kla servis edebileceklerini sanmamalarÄ± kendi Ã§Ä±karlarÄ±na olur" dedi.



KonuÅŸmasÄ±nda Almanya'nÄ±n pandemi sÄ±rasÄ±ndaki borÃ§ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n 2008 global finansal krizi dÃ¶nemindekinden daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±nÄ± beklediklerini de ifade eden Weidmann, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda ikinci dalganÄ±n ekonomiye ilk dalga kadar zarar vermesini beklemediÄŸini de vurguladÄ±.