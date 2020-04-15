ECB Villeroy: Kamu harcamaları artırılmalı

Villeroy, yüksek kamu borçları için bir "mucize çözüm" bulunmadığına da dikkat çekti.

Fransa Merkez Bankası’nın perakende satışlar verisini açıklamasının ardından bir açıklama yapan Villeroy, kriz sürecinin iyi yönetilmesi durumunda, ekonomik şokun Covid-19 salgını sonrası etkisinin geçici olacağını söyledi.

Fransız bankalarının 10 yıl önceki küresel finansal kriz dönemine göre daha güçlü olduklarına inandığının altını çizen Villeroy, "ECB bankaara neredeyse sınırsız likidite sağlıyor" diye anımsattı.

Daha önceki açıklamalarında Euro Grubu’nun Covid-19 salgını karşısında atılacak adımlar konusunda ortak görüş oluşturamadığını söyleyen Villeroy, artık Avrupa Birliği görüşmelerinde gelişmeler olduğunu vurguladı.