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ECB Başkanı'ndan kademeli hamle mesajı

#Avrupa Merkez Bankası#Christine Lagarde#ECB
ECB Başkanından kademeli hamle mesajı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde para politikasında kademeli hamle mesajı verdi. Lagarde, “Gelen verileri yakından izleyecek ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendireceğiz” diye konuştu.

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Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot’un, dördüncü çeyrekte faiz artırımı olabileceği yönündeki açıklamalarının ardından, AMB Başkanı Christine Lagarde para politikasında gerçekleştirilecek her türlü değişikliğin “kademeli” olacağını belirtti.

Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu’na hitap eden Lagarde, AMB’nin “veri odaklı” hareket etmeye devam etmesinin, ekonominin koronavirüs pandemisi etkilerinden toparlanmaya başladığı dönemde çok daha önemli hale geldiğini söyledi. AMB yetkililerinin esnekliklerini korumaları gerektiğini ifade eden Lagarde, “Gelen verileri yakından izleyecek ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendireceğiz” diye konuştu.

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