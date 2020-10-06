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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

ECB Başkanı Lagarde: Toparlanma sarsıntılı olacak

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ECB Başkanı Lagarde: Toparlanma sarsıntılı olacak
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesinin, Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmasının, önceden öngörüldüğü gibi "V" biçiminde bir geri sıçrama yerine, büyük olasılıkla "sarsıntılı" olacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonominin pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılından önce dönmesinin de olası görünmediğini vurguladı; buna karşılık, ECB’nin de pandeminin olumsuz etkilerinin giderilmesine ilişkin çabaları desteklemek için de tüm aletleri kullanacağına dikkat çekti.

ECB’nin krize karşı verdiği karşılığı her zaman yeniden düzenlemeye da hazır olduğunun altını çizen Lagarde, dünyanın tüm merkez bankalarının, krizden etkilenenlere destek vermek için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

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