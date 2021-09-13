e-ticarette yapay zekâ stratejisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fonların Türkiye’ye ilgisi olduğunu görebildiklerini belirterek, “Hepsiburada ile olduğu gibi Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren bütün firmalarımızla da yakın ilişkide bulunmayı sürdüreceğiz ve şirketlerimizin değerini arttırarak onları birer global marka haline getireceğiz” ifadesini kullandı.
Varank, Nasdaq’ta halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada’nın Gebze’deki akıllı lojistik merkezini ziyaret ederek, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ ve icra kurulu üyelerinden Nasdaq süreci, şirketin operasyonları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.
DİĞER SEKTÖRLERE AÇILIM
Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni ilan ettiklerini belirterek, “TÜBİTAK bünyesinde kurduğumuz Yapay Zeka Enstitüsü olarak Hepsiburada ile işbirliğine gidiyoruz. Yapay Zeka Enstitümüz altında özellikle e-ticarete dönük yapay zeka teknolojilerini geliştireceğiz. Bunları Hepsiburada’nın kullanacağı gibi sektöre de bu ürünleri açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
COĞRAFİ ÜRÜN ADIMI
Varank, Türkiye’de coğrafi işaretli ürünlerin satışını yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti. Coğrafi işaretli ürünlerin daha da katma değerli hale gelmesini istediklerinin altını çizen Varank, gelecek dönemde bu ürünlerin Hepsiburada üzerinden satışının gerçekleşmesi için iş birliği yapacaklarını bildirdi. Hepsiburada’yı Avrupa ve Asya pazarında görmek istediklerini belirten Varank, özellikle Türkiye’deki tedarikçilerin Hepsiburada gibi markalar üzerinden dünyaya ihracat yapmasını istediklerini bildirdi. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ da, yapay zeka alanında tüm sektörlerle etkileşim içinde ve geniş katılımlı bir ekosistemle ticaretin dijitalleşmesi adına Ar-Ge ve patent çalışmalarını hayata geçireceklerini aktardı. Öte yandan Nasdaq’ta halka arzın ardından 500 milyon doları Türkiye’ye getiren Hepsiburada, bu kaynağı dijitalleşmeye yönelik kullanma kararı alırken, buna ilişkin ilk örnek de Varank ile paylaşıldı.