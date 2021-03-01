E-ticarette sanal kart kullanın

Dijital Dönüşüm Ofisi, pandemi döneminde artış gösteren internet alışverişinde dikkat edilmesi gereken siber güvenlik önlemlerini sıraladı. İnternetten güvenli alışveriş için 9 önemli kuralı belirleyen Dijital Dönüşüm Ofisi, tüketiciye şu uyarılarda bulundu:

İlgili site adresinin ‘https’ ile başladığından ve kilit simgesine sahip olduğundan emin olmalısınız.

Adres çubuğunda yer alah adresin, girmek istediğiniz sitenin orijinal adresi olduğundan emin olun. Çevrim içi alışveriş siteleri ve uygulamalarının sahtelerine karşı dikkatli olun.

Her bir alışveriş sitesi hesabınız için birbirinden ayrı ve en az 8 karakter uzunluğunda büyük-küçük harf ve özel karakter barındıran güçlü parolalar kullanın.

İnternet alışverişinizde internet bankacılığı üzerinden oluşturabileceğiniz kredi kartınızın dijital bir kopyası olan sanal kart kullanın.

KAFE WI-FI’SİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN

Ödeme işlemlerinde çok faktörlü doğrulama mekanizmaları ile onay isteyen siteleri tercih edin.

Çevrim içi alışverişlerde kullandığınız banka hesaplarınızı düzenli kontrol edin. Ödemelerle ilgili dijital kopyaları saklayın ve banka hesabınızdaki giriş-çıkışları kontrol edin.

Alışverişinizi güvendiğiniz araçlardan/bağlantılardan gerçekleştirin. Kafe, restoran, lokanta gibi yerlere ait herkesin ulaşabildiği halka açık bağlantılar üzerinden alışveriş yapmayın.

Alışveriş sitelerine gerektiği kadar bilgi verin. Sözleşme metinlerini okuyarak sitelerin politikalarını ve bilgilerinizin nasıl, ne şekilde kullanılacağını bilin.

Çevrim içi alışveriş konusunda maruz kalabileceğinizin saldırılara karşı tedbirli olun.