E-ticarette “güven” dönemi

Ticarete uygun olmayan ürünlerin internet üzerinden tanıtım ve satışına yasaklama getiren, gerekli hallerde söz konusu platformların erişime engellenmesi için de BTK’ya yetki veren düzenleme geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Aynı zamanda Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı olan PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Ankara’da bir grup gazeteciyle yeni yasayı değerlendirerek, şunları söyledi:

YÜZDE 45’İ UZAK DURUYOR

“Tüketicilerin yüzde 45’i halen, ödeme sistemlerine duyulan güvensizlik ve gizlilik kaygısıyla e-ticaretten uzak duruyor. Yeni yasal düzenleme, e-ticarete olan güvenin artması noktasında hayati derecede önem taşıyor. Düzenlemenin e-ticarete olan güveni daha da artıracağına inanıyorum. Ticaret Bakanlığı da, güvenilir e-ticaret sitelerine ‘güven damgası’ uygulaması başlattı. Türkiye’nin milli e-ticaret platformu olarak güvenlik konusu da bizim en hassas olduğumuz konuların başında geliyor ve aldığımız güven damgası ile tüm endişeleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.”

ÜRÜN GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLUNMALI

PttAVM olarak aynı zamanda Anadolu’daki üreticilere ulaştıklarını 15 binin üzerinde satış yapan firma ile hizmet vermeyi sürdürdüklerini kaydeden Çevikoğlu, “Firmalarımızla çalışırken, ürün güvenliğinden emin olurken, platformumuzdaki ödeme sistemlerimizi de son derece güvenli hale getirdik” dedi. Müşteri beklentilerinin de artık değişim yaşadığına dikkat çeken Çevikoğlu, şöyle devam etti:

KAMUYA ÖZEL SEKTÖR ÖDÜLÜ

“Eskiden bir gönderiyi gönderdiğiniz zaman bir hafta içerisinde ulaştığında müşteri çok rahatsız olmuyordu. Şimdi üçüncü gün kargo gitmiyorsa müşteri artık sosyal medyaya yazmaya başlıyor. O yüzden hedefimiz gönderiyi en geç ertesi gün teslim etmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum, iki yıldır Şikayet Var’ın ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü’nü alıyoruz. PttAVM, PTT AŞ’nin bir iştirakidir. Dolayısıyla bir kamu şirketinin özel sektörde böyle bir ödülü alıyor olmasının altının çizilmesi gerekiyor. Müşteri memnuniyetine yönelik yatırımlarımızı daha da artırmaya devam edeceğiz.”