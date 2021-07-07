E-Devlet borçlanma hesaplama nasıl yapılır? SGK yurtdışı, doğum askerlik borçlanma ekranı

E-Devlet borçlanma hesaplama ekranı bir adımda kolayca kullanılabiliyor. E-Devlet SGK borçlanma hesaplama ekranı, 5434 sayılı Kanuna ve 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre borçlanma yapmak isteyen sigortalılara (4a\4b\4c) e-Devlet üzerinden borçlanmak istedikleri sürelere ait borç tutarlarını talepte bulunmadan önce görebilmelerini sağlamak amacı ile sadece borç tutarını hesaplayan bir hizmettir.

E-DEVLET SGK BORÇLANMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bu ekranda borçlanma tutarı, girilen bilgiler ile hesaplanacağından dolayı bilgilendirme amaçlıdır. Yapılacak asıl borçlanmalarda SGK tarafından hesaplanan tutar dikkate alınacaktır.

Borçlanılacak gün sayısı yazıldıktan sonra ödemenin asgari, azami ya da farklı bir tutar üzerinden yapılıp yapılmayacağı yazılacak. Buna göre sistem otomatik olarak hesaplamasını yapacak.

E-DEVLET SGK BORÇLANMA EKRANI

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