MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDüzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor
GeriEkonomi Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 17:51,Son Güncelleme:

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor
Abone Olgoogle-news

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 5 ayında 12 bin 200 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak-mayıs dönemine ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı. Buna göre, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir yere sahip olan Düzce'nin ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

Yeni sezon hasadına hazırlanan kentte geçen yılın mahsulü pazara inmeye devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında pazara inen ürünün 12 bin 200 tonu işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle