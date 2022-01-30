Dünyayı ‘oynatacaklar’

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Türkiye geçtiğimiz yıl oyun sektöründe adeta atılım yaptı. StartupCentrum’un yayınladığı rapora göre, 2021 yılında 54 yerli oyun girişimi 266 milyon dolar yatırım aldı. Oyun sektörüne yapılan yatırımlar son 1 yılda 20 kat artarak dikkat çekici bir ivme yakaladı. Ülkemiz gençlerinin oyun oynayan taraftan ‘oyun oynatan’ tarafa geçmesi için yapılan çalışmalar ise hızla sürüyor. Bu çalışmalardan birisi de Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle yola çıkan Bilişim Vadisi’nde gerçekleştiriliyor. Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi’nde (DIGIAGE) düzenlenen oyun kampları her yıl yüzlerce genci sektörün önde gelen yatırımcılarıyla buluşturuyor.

TEMELDE OYUN VAR

DIGIAGE’in düzenlediği üçüncü kamp olan kış kampı dün sona ererken, biz de hem oyun sektörünün Türkiye için önemini konuşmak hem de oyun kamplarındaki gençlerin çalışmalarını görmek üzere Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ile Bilişim Vadisi’nin Kocaeli merkez kampüsünde bir araya geldik. İbrahimcioğlu sözlerine Bilişim Vadisi’nin Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olduğunu ve bu temada yer aldığını söyleyerek başladı. “Vadi’nin çalışmalarında 3 temel dikay alan var. Birincisi mobilite, ikincisi oyun, üçüncüsü tasarım ve bunların tamamını kapsayan yazılım” diyen İbrahimcioğlu oyun pazarının giderek büyüdüğünü belirterek en başından beri bu alana yöneldiklerini söyledi.





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PAZAR ÇOK BÜYÜK

Türk gençlerinin oyun ve yazılım alanında çok yetenekli olduğunu vurgulayan İbrahimcioğlu, “Bugün Türkiye’deki oyuncularla oyun yapabilir, içerikler üretebilir ve bu içerikleri satabiliriz. Yazılım ihracatımızı arttırabiliriz. Bu kapsamda, oyun sektörüne girdik ve kamplara başladık. Dünyada oyun pazarı 150 milyar doların üzerinde. Pastanın yarısını ABD ve Çin alıyor. Biz ise şu anda 1 milyar dolar büyüklükteyiz. Bunu büyütecek gücümüz var. Çünkü, Türkiye içerik konusunda çok zengin bir ülke ve hayal gücümüz var. Bilişim Vadisi olarak bu 1 milyar doları 10 milyar dolar yapma hedefiyle çalışıyoruz. DIGIAGE kamplarıyla bunun önünü açıyoruz. Oyunu burdan kuruyoruz. İnanıyorum ki, 5 yıl içerisinde Türkiye yazılım ihracatında çok önemli bir noktaya gelecek ve oyun sektöründe bu rakamlara rahatlıkla ulaşabileceğiz” diye konuştu.

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5 MİLYON DOLAR YATIRIM SAĞLADI

Oyun kamplarının istihdam sağlama, yatırım alma ve şirket kurma noktasında gençlerin önünü açtığını da vurgulayan İbrahimcioğlu, sözlerini şöyle devam etti: “Oyun ciddiye alınacak bir iştir, öyle şakaya gelmez. Hem gençlere hitap eden hem de ihracat potansiyeli çok yüksek bir alan. Biz, 2019 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekleriyle oyun tasarımları için bilgiyasar laboratuvarı kurarak başladık. Ancak, konu laboratuvar kurmak değil, bu kapasiteyi doğru kullanmaktı. Oyun sektörüne yönelik hedeflerimiz doğrultusunda 2019 yılında ilk kampımızı yaptık. İlk kamp için 6000 başvuru aldık, 300 gençle kampı başlattık. Gençlerin iştahı bizi daha da motive etti. Oyun kamplarıyla 10 bin gence ulaştık. Son iki kampa katılan girişimcilerimiz 5 milyon dolar yatırım aldı. Bununla beraber, 50 girişim firması çıkarttık. Yani, gençler kamplara katıldı ve sonradan kendi girişimlerini kurdular. Hatta bunlardan 2 tanesi ABD’ye giderek uluslararası alana açıldı.”

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MOBİL OYUN TÜRKLERDEN SORULUYOR

Türkiye özellikle mobil oyun sektöründe dünyanın takip ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Birçok Türk şirketi mobil oyunlarda söz sahibi olurken, çok ciddi yatırımlar da alıyor. Üstelik oyun sektörü geçtiğimiz yıl bir ‘Unicorn’ daha çıkardı. Soner Aydemir’in başında olduğu Dreams Games ekibi 2021’de aldığı yatırımlarla1 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Ayrıca, firmanın ilk oyunu ‘Royal Match’, 2021’de dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından birisi oldu. Yine İstanbul merkezli Spyke Games, geçen yıl 55 milyon doları bulan yatırımlar aldı. Rina Onur Şirinoğlu’nun kurucu ortağı olduğu şirketin ilk oyunu ‘Royal Riches‘ geçtiğimiz aylarda dünyanın beğenisine sunuldu. Ülkemizde oyun sektörünün çıkardığı ilk ‘unicorn’ olan, Sidar Şahin’in kurduğu Peak Games de 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak adından söz ettirmişti. Şirket daha sonra 1.8 milyar dolara ABD’li oyun devi Zynga’ya satılmıştı. Öte yandan, Gram Games, Masomo, SkGames ve Mobge gibi şirketler de Türkiye’nin en büyük mobil oyun devleri arasında yer alıyor.





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5 GÜNDE PC OYUNU YAPTILAR

Üçüncü kamp 23-29 Ocak’ta gerçekleşti ve 165 katılımcının oluşturduğu 33 takım buradaki kampta sıfırdan oyun tasarladı. Kampa katılanlar arasında 5 kişilik genç bir ekip de vardı. Ekibin proje müdürü 21 yaşındaki Muhammed Can Adıgüzel, “Türkiye’de örneği olmayan bir bilgisayar oyunu yaptık. Kampta başladık, 5 günde bitirdik. Oyunumuzun konusu iklim değişikliği ve Metaverse” dedi.

VADİ’NİN CİROSU 600 MİLYONU AŞTI

Bilişim Vadisi’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında ulusal ve uluslararası alanda faydalı teknolojiler üretecek çalışmaları aynı çatı altında topladığını hatırlatan A. Serdar İbrahimcioğlu, Vadi’yle ilgili güncel rakamları da paylaştı. İbrahimcioğlu, “2021 yılı sonu itibariyle Bilişim Vadisi’ndeki şirket sayısı 250, Ar-Ge personelinin sayısı ise 2 bin 500’lere ulaştı. Vadi’deki şirketlerin toplam cirosu 600 milyon TL’yi aştı. Buradaki kuluçka sayımız da şu anda 100’ün üzerinde buluyor. 2022 yılında Ar-Ge personelinin sayısını 3 bin 500’e, kuluçka sayısına da 150’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Kapımız teknoloji tabanlı fikri olan herkese açık. Ar-Ge, yazılım ve tasarım projesi olan herkes internet sitemiz üzerinden bizlere başvurabilir” bilgisini verdi.