Dünyanın sağlığını taşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs seyahat endüstrisini durma noktasına getirdi. Geçtiğimiz yılın mart ayına kıyasla tüm dünyada yolculu uçuşların yarısından fazlası iptal edilirken, İtalya gibi salgından en çok etkilenen ülkelerde ise uçuşlar yüzde 90 civarı azaldı. Türkiye’de, Türk Hava Yolları’nın (THY) 14 büyükşehire düzenlediği kontrollü uçuşlarının da durdurulması ile birlikte yolcu taşımacılığı kısa bir süreliğine sona erdi. THY tarafından yapılan açıklamada “Hava taşımacılığında Turkish Cargo dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünleri taşımaya devam ederken ilaç ve medikal ürünler başta olmak üzere taşıdığı ürünler ile dünyanın ayakta kalmasına katkı sağlıyor” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YOLCU UÇAKLARI DA KATILDI

“Turkish Cargo filosunda bulunan 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağına ek olarak seyahat kısıtları nedeniyle yolcu taşıyamayan THY uçaklarını da hava kargo taşımacılığında değerlendirmeye başladı. Bayrak taşıyıcının nisan ayında kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısı 155, yolcu uçakları ile gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısı ise 60 sefer olarak planlandı. Türk Hava Yolları’nın 361 uçaktan oluşan filosunda bulunan özellikle Boeing 777 ve Airbus 330 tipi geniş gövdeli yolcu uçakları, ihtiyaca ve kapasiteye göre kargo uçuşları için havalanıyor. Bu strateji ile toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturularak zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor.

Koronavirüs salgını öncesinde hâlihazırda tüm ilaçlara uygun taşıma imkânlarına sahip olan Turkish Cargo, salgın ile mücadele sürecinde bu yetkinliğini en değerli gücü olarak dünyanın hizmetine sunuyor. Turkish Cargo, gelişmiş teknolojisi, gerekli kalite sertifikasına sahip terminali ve uzman ekibiyle İlaç gönderilerini ulaşması gereken noktaya, ulaşması gereken zaman ve ısı aralığında özenle ulaştırıyor ve dünyanın her yerine sağlık taşıyor. Sağlık sektörü kapsamında taşınan ürünler özel ısı aralıklarında muhafaza ve taşıma gerektirdiği için kabul anında özel kapılardan, uzman ekipler tarafından alınıyor. İlaçlar ve medikal ürünler uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da diğer ürünlere göre öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise; İstanbul’daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan 3.500 m² özel kargo odaları ve dört farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor.“

YÜKÜN AĞIRLIĞINA BAKMIYORUZ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bir kargo uçağı ile kaç ton yük taşırız? Biz buna bakmıyoruz. Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye aş olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz” dedi.