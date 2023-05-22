Dünyanın enerjisi ona emanet... G7’de liderlere sunum yapan Fatih Birol, ülkelere IEA ekibi ile rehberlik edecek

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Japonya’nın dönem başkanlığında Hiroşima’da düzenlenen 3 günlük G7 Liderler Zirvesi dün sona erdi. Zirveye ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un yanı sıra Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi ülkelerin liderleri de katıldı. Ayrıca Avrupa Birliği Konseyi, AB Komisyonu ve IMF başkanları gibi isimler de toplantıları izledi.



ÜLKELER MUTABAKATA VARDI



G7 zirvesinde liderlere hitap eden Uluslararası Enerji Ajansı (İEA) Başkanı Fatih Birol, ülkelerin liderlerine özel bir sunum yaptı, onlarla enerji ve iklim konusundaki düşüncelerini konuştu. Zirve sonrasında Hürriyet’e değerlendirmede bulunan ve zirvenin çıktılarını anlatan Fatih Birol, “Bu bir genişletilmiş G7 Zirvesi’ydi ve Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi ülkelerin katılımı çok önemliydi. Liderlere enerji ve iklim konusundaki son gelişmeleri aktardım. İkili görüşmeler yaptık. Ülkeler bir mutabakata vardı. Bir sonuç bildirgesinde anlaştılar” dedi.

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Uluslararası Enerji Ajansı olarak bundan sonra bu ülkelerin enerji ve iklim politikalarına rehberlik edip bir yol haritası çıkaracaklarını anlatan Birol, “Ben enerji güvenliği, temiz enerji ve iklim değişikli konularını anlattım. Bu toplantıya katılan liderler de sonuçta anlaştı. Bu benim ve ekibim için çok önemli. Artık dünyanın enerji ve iklim politikalarına biz rehberlik edeceğiz. Burada katılım gösteren ülkelerle birebir olarak da çalışacağız. Sonuç bildirgesi ile bu kayda geçti. Bu kararlılık çok önemliydi. Bana bu kararlılık enerji ve iklim konularında umut verdi. Ayrıca ülkelerin ve liderlerin enerji politikalarına yön verecek olmaktan kendim ve ekibim adına gurur duydum” ifadelerini kullandı.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÇOK HIZLI GELECEK

Zirvede öne çıkan başlıklardan birinin de elektrikli araçlar olduğunu vurgulayan Fatih Birol, “Sayın Biden ve Sayın Macron ile bir sohbetimiz oldu. Orada yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar hakkında tartıştık. Ben ikisine bu alanlardaki rekor büyümeden bahsettim. Ayrıca Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bu konuyu ayrıntılı konuştuk. Kendisi elektrikli araç siparişlerine yetişemediklerini söyledi. Bu konuda Çin çok hızlı geliyor. AB ve Avrupa’da hızlı büyüyor. Fransa ve İngiltere’nin de ilgisi yüksek. 2 yıl önce satılan her 25 araçtan biri elektrikliyken şu an satılan 5 araçtan biri elektrikli. Muazzam bir hız bu. Ve devam ediyor. Çok yakında trafikte elektrikli araçların ağırlığını göreceğiz. Elektrikli kamyonlar ve otobüsler sandığımızdan hızlı hayatımıza girecek. Dünyanın en büyük 20 otomotiv üreticisi ile yaptığımız toplantıda da 18’inden bu konuda ne kadar kararlı olduklarının izlenimini almıştım” değerlendirmesinde bulundu.





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O FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULDU

Hiroşima’daki G7 Liderler Zirvesi gerçekleşirken ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un oturum arasında Fatih Birol ile samimi görüntüleri dünya basınında yankı buldu. CNN International olmak üzere çok sayıda mecra zirveden yaptığı haberde bu görseli kullandı. Birol, o fotoğrafla ilgili önceki gün Hürriyet’e gönderdiği notta iki liderle yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlardaki rekor büyümeyi tartıştıklarını söylemişti.

HİNDİSTAN VE BREZİLYA’YA DİKKAT

Fatih Birol, G7 Zirvesi’ne 2 ay önce Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida tarafından davet edildiğini söyledi. Kişida’nın dönem başkanı olarak zoru başardığını ve çok kapsayıcı bir zirve organize ettiğini dile getiren Birol, şöyle devam etti: “Zirvede en motive lider Hindistan Başbakanı Narendra Modi idi. Onu çok kararlı gördüm. Enerjide yakın dönemde Hindistan’ın adını daha fazla duyacağız. Bu konuda diğer bir ülke de bence Brezilya olacak. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da bana temiz enerji konusunda önemli bir atılım yapacağını gösterdi.”

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G7 Zirvesi’nde soldan sağa, IEA İcra Direktörü Fatih Birol, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Uluslararası Para Fonu İcra Direktörü Kristalina Georgieva.



SIRADA G20 VAR



Modi ile Hindistan’da yapılacak olan G20 Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Birol, “G20’de de bu konularda kapsayıcı bir anlatım olması üzerine konuştuk. Ancak Lula ile yaptığım sohbet bir futbol tutkunu olarak benim için ayrıydı. Onunla Sokrates ve Tafarel hakkında sohbet ettik. Ben Galatasaray-Sivasspor maçı yüzünden akşam yemeğinden erken ayrılıp otele geçtim” dedi.

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LİDERLERİ İLK DEFA BU KADAR KARARLI GÖRDÜM

Ülkelerin liderlerine yaptığı sunumda özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarındaki son bir yıllık başdöndürücü büyümeye dikkat çektiğini vurgulayan Fatih Birol, “Güneş, rüzgâr, nükleer, elektrikli araçlar ve iklim önemli konu başlıklarıydı. Şimdiye kadar liderlerin benzer toplantıları olmuştu ancak ilk defa bu konularda bu kadar kararlı gördüm onları. Bu konular ülke ekonomileri için önümüzdeki dönemde kritik alanlar olacak” dedi.