Dünyanın en tehlikelisiydi! Büyük operasyonla çökertildi

Uluslararası bir operasyon gerçekleştiren güvenlik yetkilileri, çarşamba günü, dünya çapındaki işletmelerden ve özel vatandaşlardan milyarlarca dolar çalmak için plan yapan bir hack planını gün yüzüne çıkardılar.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "Emotet" olarak bilinen ve internet sunucularının kontrolünü ele geçirmeyi planlayan kötü amaçlı bir ağı ortak operasyonla çökerttiği belirtildi.

Europol, "Bu yetkisiz erişim sağlandıktan sonra, bunlar veri hırsızlığı ve fidye yazılımı yoluyla gasp gibi daha fazla yasa dışı faaliyet yürütmek için diğer üst düzey suç gruplarına satıldı" dedi.

Recorded Future'dan Dmitry Smilyanets şunları söyledi: "Yaratıcı, desteği ve operatörleri tutuklanmasa bile, muhtemelen yeniden inşa etmeye çalışmayacaklar. Huzur içinde emekliye ayrılacak veya yeni bir suç macerasına başlayacak kadar paraları var. Çalışan bir botnet çok karmaşık ve hassas bir sistem."

Almanya’nın BKA federal polis teşkilatı yaptığı açıklamada, Emotet'in şu anda küresel olarak en tehlikeli kötü amaçlı yazılım olduğunu duyurdu ve Emotet altyapısının parçalanmasının, uluslararası organize İnternet suçlarına karşı önemli bir darbe olduğu kaydedildi.

2,5 MİLYAR DOLAR ZARAR

Bilgisayara sağlanan erişim bazen diğer hackerlara satılıyor. Alman polisinin verdiği bilgilere göre Emotet sadece Almanya'da bile şimdiye kadar en az 14,5 milyon euro hırsızlığa neden oldu.

2014'te tanımlanan Emotet'in küresel ölçekte neden olduğu maddi zararın ise 2,5 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.