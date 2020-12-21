Akıllı arabalar bubi tuzakları ile hack'leniyor

Tüketicilerin IoT cihazlarla ilgili gizlilik ve güvenlik endişeleri tırmanışa geçiyor. 2021 yılında kullanıcıların bu konulara yönelik isyanlarının yüksek sesle duyulacağı ve hükümet kanallarına da bu yönde baskıların artacağı tahmin ediliyor. Siber güvenlik uzmanı Yusuf Evmez, gelecek yıl ev ve ulaşım cihazlarında kullanılan IoT cihazlara karşı yoğun siber saldırıların gerçekleşeceğini ve bunların arasında bubi tuzaklı akıllı şarj cihazlarının araçların hacklenmesine neden olabileceğini belirtiyor.

IoT Cihazlara Karşı Kullanıcı İsyanı

2021'de tüketicilerin IoT cihazlara karşı duruşlarında değişimlerin olması bekleniyor. Akıllı cihazlarla ilişkili gizlilik endişelerini tam olarak anlamaya başlayan birçok kullanıcının bu konuda satıcılara ve yasa koyuculara karşı baskılarının artacağı öngörülüyor. Kullanıcı verilerinin daha iyi korunması için IoT teknoloji şirketlerinin düzenlemesi için tüketicilerin isyanları ile karşılaşılacağını aktaran Evmez, bu değişime neden olanın ise son yıllarda hayatımıza giren sayısız IoT cihazın getirdiği mahremiyetin kümülatif bozulması ve şirketlerin gerekli güvenlik önlemlerini de sağlayamaması oluşturuyor.

Arabalar Bubi Tuzaklarıyla Hackleniyor

Önümüzdeki 12 aya yönelik siber güvenlik öngörülerine göre, hackerler tarafından daha fazla akıllı cihazın hedef alınacağı tahmin ediliyor. Özellikle akıllı araba saldırılarında bir artışın öngörüldüğü tahminlerde, en büyük potansiyel zayıf noktanın ise akıllı şarj cihazı olduğuna dikkat çekiliyor. Akıllı araç şarj kablolarının, şarj güvenliğini yönetmelerine yardımcı olan bir veri bileşenine sahip olduğunu belirten Evmez, "bubi tuzaklı" mobil şarj cihazlarının hackerler tarafından oluşturulabildiğine dikkat çekerek, araçların aniden hacklenebileceğini konusunda araç sahiplerini uyarıyor. Akıllı araç şarj bileşenlerindeki benzer güvenlik açıklarının, hackerlerin bir arabayı çalıştırmasına ve kullanımını engellemesine neden olabileceğini de dile getiren Evmez, bunun gibi saldırıların bir arabanın ödeme yapılana kadar şarj etmesini engelleyen araba fidye yazılımı saldırıları ile bile sonuçlanabileceğini aktarıyor.



